Trump'tan Rusya'nın G8'e dönmesine yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Yediler Grubu’na (G7) geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ile birlikte gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7’ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini kaydetti. "Rusya'yı (grubun içinde) görmenin çok daha uygun olacağını düşünüyorum" diyen Trump, bu yönde yapılacak bir öneriyi destekleyebileceğini vurguladı. Trump aynı zamanda Rusya’nın G8 üyeliğinin Barack Obama’nın başkanlık döneminde askıya alındığını, çünkü Rusya lideri Vladimir Putin'in Obama'yı 'zekaysıyla alt ettiğini' ileri sürdü. Rusya’nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesinin 2014’te Moskova’nın Kırım ve Ukrayna politikasını gerekçe göstererek verdiği kararla askıya alınmıştı.

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