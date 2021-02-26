Tükenmişliğin ifadesi

SP Parti Sözcüsü Birol Aydın, partilerinde önceki dönemlerde görev almış bir ismin, 19 yıldır iktidarda bulunan bir partiyi bu kadar heyecanlandırıyor olmasını önemediklerini belirterek, “Fakat 2001 yılında kurulan ve ısrarla önceki siyasi anlayışını bir kenara bıraktığını ve reddettiğini ifade eden Ak Parti’nin, 20 yıl sonra bugün; ‘94 ruhu’ diyerek, kuruluşundan 7 yıl öncesini bir vizyon ve özlem olarak ortaya koyması; tükenmişliğin bir ifadesidir” dedi.

Meksika’nın yerli kabilelerinden birinin şefine atfedilen “o kadar hızlı gittik ki; ruhlarımız geride kaldı” sözünü hatırlatan Aydın, “Ak Parti de, iyi niyetle yapılan o kadar uyarıya rağmen; yanlışlarını ifade eden herkesi hainlikle suçlayarak, girmiş oldukları yanlış yolda o kadar hızlı gitti ki; çeyrek asır öncesinin ruhunu arar hale geldi. Ak Parti, kuruluşundan 20 yıl sonra bir yere vardı; ama bu yer, kesinlikle yola çıkarken varacağız dedikleri yer değildir! Çok net ifade ediyoruz; yapmış oldukları bu hamleler, bu saatten sonra Ak Parti’nin eriyişini durduramaz” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.