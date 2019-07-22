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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada

22 Temmuz 2019, Pazartesi 23:52
Belediye başkanlarını rahat bırakacaklarını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “ Asıl mesele Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada” dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Açar ile Selda Güneysu’nun sorularını cevaplayan Akşener’in açıklamaları şöyle; Seçimler sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiniz. Bu görüşmede neler konuşuldu? “Belediyeler üzerinden görüşmemiz oldu. Bize ‘CHP olarak görmeyin’ diyerek nezaket gösterdi. Elbette ittifak yaptık ama ‘kazanılan belediyeler hangi amblemle kazanıldı ise biz buna dikkat edeceğiz’ dedik. Belediye başkanlarını en azından kendi adımıza rahat bırakmayı karalaştırdık. Bir ihtiyaç olduğunda genel başkanlar olarak görüşeceğimizi konuştuk. Meral Akşener olarak ne Mansur Bey’e ne de Ekrem Bey’e ‘Şu genel müdür olsun’, ‘İştiraklere bağlı şirketlerin yönetiminde bu bulunsun’ demedik. Tek bir üst düzey yönetici talebim olmadı. Çünkü 2009-2014 ve 2019 seçimlerinde çok insan birikti. Genel sekreter ya da yardımcılığı gibi konularda talepte bulunamayız. O başkanın tasarufunda bulunmalı. Asıl mesele Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada. Her salı grup toplantımızın ardından talepler geliyor. Sıradan talepler ve sırf evine ekmek götürmek için insanlar iş talep ediyor. Bunda da İstanbul ön sırada. Bunları görüştük.”

Ben parlamenter sistemden yanayım

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili soruyu ise Akşener şöyle cevapladı; “Yeni Anayasaya yönelik hemen hemen Kemal Kılıçdaroğlu’nun dışında başka siyasi alanlarda çalışmanın var olduğunu biliyorum. Bizim de Şenol Bal hanımefendinin başkanlığında 24 Haziran seçimlerinden itibaren başlatılmış çalışmamız var. Şahıs olarak parlementer sistemden yanayım. Demokrasimizin ömrü uzun. 95 yıllık bir birikim var. Bizim bakışımız var olan birikimlerin eksikliklerini düzeltmek olacak şekilde. Keşke damat beyi kenara alsa ama ona mahkum. Yeni bir Kemal Derviş’e gerek yok. Bu ülkede bunu toparlayacak birikimli insanlar var. Keşke onlara şans verse.”

 

Etiketler: Meral Akşener, Türkiye, ekonomi, vatandaş
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