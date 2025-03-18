"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2025 SALI - YIL: 56

Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

18 Mart 2025, Salı 01:07
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin yeniden tarihi yürüyüşünü devam ettirmesinin yolu demokratların ayağa kalkmasıyla olacaktır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Manisa İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, mevcut politikalarla Türkiye’nin ‘istikrarsız’ bir profil çizdiğini ifade etti. Türkiye’nin dışardan bakıldığında istikametini kaybetmiş görüntüsü çizdiğini söyleyen Uysal, ülkenin bunu hak etmediğini belirtti.

Demokratik rekabeti yok etmeye çalışıyor

Uysal, iktidarın muhalefete yönelik tutumuna eleştirerek, şöyle devam etti: “İktidar, insanlarımızın haklarını lütufmuş gibi dağıtmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan’a gazeteciler sordu. ‘3 bin liralık emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkmış. Bunu artıracak mısınız?’ diye. ‘Beni gaza mı getiriyorsun?’ dedi. Sonra da ‘Daha ne olacak’mış. Sanki karlı dağdan kar bağışlıyor. Anlayışları bu. Artık lütfediyorlar. Demokrasiye inanmadıklarını, hukuka istediklerini veriyorsa inandıklarını tarih ispat etti. Üç aylık zindan mazileri olanlardan 25 yıldır mağduriyet hikâyeleri dinledik. Şimdi ‘Mağdur olduk’ diyenler… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağım diyor. Herkesin aday olma hakkı var. Ona bir takım operasyonlar... Önümüzdeki süreçte, yerel seçim sonrası ölümü görmüş AKP lideri Erdoğan, Türkiye’de demokratik rekabeti yok etmek için elinden geleni yapacaktır. Demokrasi onlar için konjonktürel bir program. İşlerine geldi mi demokrasi, işlerine geldi mi millî irade.''

Cahil siyasi anlayışı reddediyoruz

Türkiye’nin olağanüstü dönemleri yaşadığını ve bugün de yaşamaya devam ettiğini söyleyen Uysal, şunları kaydetti: “Türkiye’de bugün siyasî rekabetin merkezinde milletimizin menfaatleri, vatandaşlarımızın hakkı, hukuku mücadele için mevzubahis değildir. İşleyen bir hukuk düzenini kurabilmenin kavgasını dün de verdik bugün de vereceğiz. Birileri müsaade ettiği kadar hakka, hukuka, refaha razı olalım istiyorlar ona da razı olmayacağız. Bu ülkenin kaynaklarını eşit ve ortak paydada külfetiyle yüklediğimizde hepimize yeteceğine inanıyoruz. Bunu dün yaptık, bugün de yapabiliriz. Kavgamız bunun için. Önümüzdeki süre Türkiye’de demokrasiyi fiilen askıya alma çabasıyla kendi varlıklarını her şeyin merkezinde koyanlara inat, bu mücadeleyi sürdürelim. İstedikleri kadar baskı altına alsınlar. İstedikleri kadar ağzını açana dava açsınlar, eleştirenleri gözaltına alsınlar. Doğruları milletin kürsülerinden haykırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yeniden bu tarihi yürüyüşünü devam ettirmesinin yolu demokratların ayağa kalmasıyla olacaktır.”

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İftar yaparken israf yapmayalım

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

    Herkesin Kur'ân'dan hissesi vardır

    “Kürt sorunu” Meclis zemininde çözülmeli

    23 Mart özel sayısı

    Musk'ı protesto gösterileri devam ediyor

    Trump yönetimi, ABD yargısını da dinlemiyor

    Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu

    Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini ele geçirip satan şüphelilere 34 yıl hapis istemi

    ABD Savunma Bakanı: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

    'İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Bir Yaprak daha düştü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî ikazlara kulak verilmeyince...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den daha büyük savaş
    Ali FERŞADOĞLU

    Avusturya seferinden ahiret seferine bir kahraman serdengeçti!
    Cevher İLHAN

    Neden İsrail’e tepkisizler?
    Faruk ÇAKIR

    “Güvenilir Muhammed”in (asm) ümmeti ne hâlde?
    Genel

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak
    Genel

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, manevî bir şükür ve berekettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.