Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'yı ziyaret ediyor.

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den üst düzey bir heyet bugün Libya'ya gitti. Türk heyetin ziyaretinde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konular gündemde olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmi temaslarda bulunacak heyete Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlık ediyor. Heyette Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yer alıyor.

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