Uysal: Hedef demokratik siyaset

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçmişte operasyon çekilerken ellerini ovuşturanların, ‘genel değil özel, özel’ diyen AKP iktidarının işin ucu kendilerine dokununca feryat ettiğini hatırlatarak, “Rakip siyasî partiler hedef alınıyor diyerek sevinenler sonunda aynı sonla karşılaşmıştır. Bugün bu hataya düşmemek gerekir.'' dedi.

“CHP lideri hedef alınmış olsa da kategorik olarak demokratik siyaset hedef alınmıştır” diyen Uysal, “Tüm siyasî aktörler ve yargı bu bilinçle siyasî iklimin zehirlenmesine müsaade etmemelidir” görüşüne yer verdi. Ankara – Recep Gören

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