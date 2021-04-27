Vergi cezaları da adaletsiz

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunu’nda bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin verdiği Kanun teklifinin ardından, bu kez, 19 arkadaşı ile birlikte aynı yasa konusunda Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Subaşı mevcut Yasaya göre, mükellefe TCK’daki en ağır suçlara verilen hapis cezalarından daha fazla hapis cezası verilebildiğini, aynı eylemin iki kez cezalandırıldığını söyledi. Subaşı Asliye Ceza Mahkemelerinde karar bekleyen 70 bin dosya olduğunu da bildirdi. Kanun teklifi Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmeyi beklerken, Subaşı 19 arkadaşı ile birlikte verdikleri yeni bir önerge ile vergi mevzuatının her yıl pek çok değişikliğe konu olduğunu belirterek, uygulamadaki sorunların ve mağduriyetlerin önlenmesi, mevzuatta yer alan açıkların ortaya çıkarılması, alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin araştırılması için meclis araştırması açılmasını istediler. Ankara – Recep Gören

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