"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Vergi cezaları da adaletsiz

27 Nisan 2021, Salı 18:00
Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunu’nda bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin verdiği Kanun teklifinin ardından, bu kez, 19 arkadaşı ile birlikte aynı yasa konusunda Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Subaşı mevcut Yasaya göre, mükellefe TCK’daki en ağır suçlara verilen hapis cezalarından daha fazla hapis cezası verilebildiğini, aynı eylemin iki kez cezalandırıldığını söyledi. Subaşı Asliye Ceza Mahkemelerinde karar bekleyen 70 bin dosya olduğunu da bildirdi. Kanun teklifi Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülmeyi beklerken, Subaşı 19 arkadaşı ile birlikte verdikleri yeni bir önerge ile vergi mevzuatının her yıl pek çok değişikliğe konu olduğunu belirterek, uygulamadaki sorunların ve mağduriyetlerin önlenmesi, mevzuatta yer alan açıkların ortaya çıkarılması, alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin araştırılması için meclis araştırması açılmasını istediler.

Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kapanma VAR destek paketi YOK

    İlk fotoğraflar dünyaya ulaştı

    TBMM'nin Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    'Sehven ifade ettim'

    Hrant Dink: Allah bizi komşu kılmış

    Esnaf kredi değil, hibe istiyor

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

    Provokatörün dokunulmazlığı kalktı

    4 milyon öğrenci EBA’yı kullanamadı

    Türkiye'de salgının 24 saati

    Gizli röportajın sızdırılmasıyla ilgili soruşturma

    Küresel salgının ABD'deki son 24 saati

    TBMM, Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınadı - Bildiriye HDP ret oyu verdi

    Thodex soruşturmasında yeni gelişme

    Vergi cezaları da adaletsiz

    İşsizlik geleceğimize tehdit

    Basın kartı keyfîliği TGC raporunda

    İstanbul’da hava kirliliği azaldı

    'Yoksulluğa kalıcı çözüm için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım'

    İslamofobik saldırıya tepki: Müslüman toplumunun yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken gevşeme, geç kapanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların darbe hazırlığı
    Genel

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli
    Cevher İLHAN

    Demokrasi ve hukuk askıda
    Cenk ÇALIK

    Hastalıkların dâvetçisi: Karışık yemek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zübeyir Ağabey; Mutlak vekillik hamallık ve hizmetkârlıktır
    Genel

    Provokatörün dokunulmazlığı kalktı
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslüman’a rahmet dilenir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.