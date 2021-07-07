Vicdanlarının rengini ortaya koydular

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hükümet açlık ve yoksulluk sınırında kıvranan memurlara reva gördüğü maaş zammıyla vicdanının rengini açıkça ortaya koymuştur” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar hakkında açıklama yaptı. “TÜİK’in incik-boncuk üzerinden yaptığı” TÜFE beyanından yola çıkarak milyonlarca memur ve emeklilere dayatılan yüzde 8,45’lik maaş artışını komik ve aldatıcı bulduğunu ifade eden Uysal, “Son 1 yılda; Dolar yüzde 46,05 arttı, Euro yüzde 54,50 arttı. Altın (Gram) yüzde 71,33 arttı. Ayçiçek yağı(5 kg.) yüzde 116,04 arttı. Elektrik (kr/kWh) yüzde 30,91 arttı. Doğalgaz (m3/TL) yüzde 23,68 arttı. Gıda fiyatlarında Ocak-Mayıs dönemin ise yüzde 13,7 oranında artış yaşandı. Sebze fiyatları ise yüzde 88,7, bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 22,7 diğer gıda fiyatları ise yüzde 15,7 oranında zamlandı” diye konuştu.

El insaf diyoruz

2 bin TL’nin altında maaş alan milyonlarca emeklinin olduğunu söyleyen Uysal, “Açıklanan hem enflasyon rakamları hem de maaş zam oranları gerçekten anlaşılır gibi değil. Memur maaş zammı açıklanır açıklanmaz 200 gramlık ekmek 2 TL, 90 gramlık simit 2 TL yapıldı. El insaf diyoruz” dedi. Uysal, memur ve emeklilerinin baskıcı ve zorba yöntemlerle korkutan iktidarın öngördüğü son ücret zammı ile yoksulluk ve sefaletle de tehdit ettiğini ve vatandaşını açlık ve korku ile terbiye etmeye çalışan hükümetin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Umutları söndürdüler

Uysal şunları söyledi: “Hükümetin küresel güçlerin tavsiyelerini hayata geçiren ekonomi politikaları; milyonlarca işçi, memur, emekli, asgarî ücretli, çiftçi, küçük esnafı perişan etmiştir. Hükümet açlık ve yoksulluk sınırında kıvranan memurlara reva gördüğü maaş zammıyla vicdanının rengini açıkça ortaya koymuştur. Hükümet iş başına geldiği günden buyana ‘ekonomide bahar geldi-gelecek’ çarpıtmalarıyla pembe vaatlerde bulunmuş, ancak 20 yılın sonunda dar ve sabit gelirlinin umutlarını söndürmüştür.”

Vatandaş yıprandı

Vatandaşın bir taraftan pandemiye yakalanmamak için mücadele ettiğini, bir taraftan da artan hayat pahalılığı ile boğuştuğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Vatandaşlar pandemi sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak iyice yıpranmışken bir de emekli, memur hükümetin açıkladığı komik maaş zam oranıyla şok oldular. Türkiye’de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11’ini oluşturuyor” şeklinde konuştu.