Ya biat, ya kapanma

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan seçimsiz rektör atamasına ilişkin, “Boğaziçi Üniversitesi‘nin kapısında kelepçe var. Bir kurum ya biat edecek ya tamamen emrinde olacak ya da kapanacak. Yönetim zihniyeti böyle” dedi.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularını cevaplayan Babacan, “Boğaziçi Üniversitesi‘nin kapısında kelepçe var. Bir kurum ya biat edecek ya tamamen emrinde olacak ya da kapanacak. Yönetim zihniyeti böyle. Rektör görevlendirmelerinde liyakat esas olmalı. Türkiye’nin gözbebeği bir eğitim kurumu Boğaziçi Üniversitesi. Başarılı kurumları sıradanlaştırma gibi bir eğilim var. Bu çok tehlikeli. Hükmedemiyorsa sıradanlaştırma, mümkünse kapatmak” ifadelerini kullandı.

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