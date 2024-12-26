Yağma düzeni değişmeden adaletsizlik bitmez

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkedeki problemlerin kök sebebinin keyfî ve yolsuzluklara batmış AKP iktidarının olduğunu belirtti.

Uysal, “Sosyal, iktisadî, siyasal, hukukî adaletin olmadığı bir düzende bir faktörü (asgarî ücret) konuşarak çözüm bulamayız. Bu kök sebebi konuşmadan sonuç ve yansımalarını konuşmak nafile! Keyfî iktidarının neticesi dolandırıcı TÜİK’in sahte enflasyon rakamları ve göstermelik müzakere süreçleri! Bu AKP/yağma düzeni değişmeden milyonlarca dar gelirli, ücretli, emekli ancak hamasetle karnını doyurur!” diye tepki gösterdi.

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