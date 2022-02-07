Yangınların sebebi ihmal

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının akıbetini bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Tanrıkulu, Orman Bakanı Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle verdiği önergede bakanın göreve başladığı 2018 yılından bu yana, toplamda ne kadar hektar ormanın yandığını, ormanları söndürmek için ne kadar bütçe harcandığını, sabotaj sonucu çıkan orman yangınlarının ne kadar arttığını sordu. Duvar’ın haberine göre Orman Bakanı Pakdemirli’nin verdiği yanıta göre 2018-2021 arasındaki 4 yılda Türkiye’de 393 sabotaj-kasıtlı yangın yaşandı. Tarım Bakanı Pakdemirli cevabında, son 10 yıllık verilere göre sabotaj sonucu çıkan orman yangını oranının bütün yangınların yüzde 6’sını oluşturduğunu belirtti. Küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte son yıllarda bütün dünyada orman yangınlarında bir artış görüldüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının sebepleri; ihmal ve dikkatsizlik, kaza, kasıt ve doğal nedenlerdir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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