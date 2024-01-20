Yardımda çadır-konteyner ayrımı yapılmamalı

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konteynere geçenlerin kira yardımının kesilmesini Meclis gündemine taşıdı.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Güzelmansur “Evi orta ve üstü hasarlı olduğu halde konteynere geçen depremzedelerin kira yardımı neden kesilmektedir? Bu uygulamayla kira yardımında tasarruf mu yapılmaya çalışılmaktadır?” diye sordu.

Güzelmansur önergesinde şu değerlendirmelere yer verdi: “Deprem nedeniyle bölgede ekonomik hayatın neredeyse felç olması, işyerlerinin yıkılması ve dolayısıyla işsizliğin katlanarak artması nedeniyle herhangi bir gelire muhtaç afetzedeler kira yardımı kesilmesin diye kış şartlarına, ilkel koşullarına katlanarak çadırda barınmaya mahkûm kalmaktadırlar. Bu durum ne insani ne vicdanidir. Konteyner, çadır ayrımı yapılmaksızın konutu orta ve üstü hasar almış tüm afetzedelere kira yardımı yapılması gerekmektedir” “Konteynere geçenlerin kira yardımlarının kesilmesine son verilmedikçe çadırda barınma devam edecektir” diyen Güzelmansur İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen çadırda barınan afetzedeler olduğu gerçeğinden rahatsız olup insanları çadırdan çıkmaya zorlayan iktidarın aynı zamanda konteynere yerleşenlerin kira yardımını kesmesi çelişkili ve haksız bir uygulama değil midir? ‘Artık çadırda kalan kimse yok’ sözünü gerçeğe dönüştürmek için konteynere geçenlerin kira yardımının devam etmesi gerekmez mi?” diye sordu.