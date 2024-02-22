Yeni Asya, Hukukun ve Demokrasinin sesi oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gölgelendiği bir dönemde, Yeni Asya bu değerleri savunan bir kale gibi yükselmiştir” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Yeni Asya’nın 55. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj gönderen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Tam 55 yıldır, istikrarlı bir şekilde demokrasiyi, hukuk devletini savunan bir ses olarak yayın hayatına devam eden Yeni Asya’yı sürdürdüğü bu anlamlı mücadele için tebrik ediyorum” dedi.

55 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Asya o günden beri hukukun ve demokrasinin sesi olmaya devam ettiğini ifade eden Karamollaoğlu mesajında şunları söyledi:

“Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gölgelendiği bir dönemde, Yeni Asya bu değerleri savunan bir kale gibi yükselmiştir. Köşe yazıları, haberleri ve analizleriyle, tıpkı bir fener gibi toplumu aydınlatmıştır. Hukuk devletinin temelleri sarsılırken, Yeni Asya bu temel taşlarını korumak için yılmadan gösterdiği mücadele tarihe eşsiz bir miras olarak geçmiştir. 55 yıllık yayıncılık tarihinde, Yeni Asya sadece bir gazetenin ötesine geçmiştir. O, gelecek nesiller için ilham kaynağı, doğruyu gösteren bir pusula olmuştur.Bu vesileyle, Yeni Asya’nın 55. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, demokrasi ve hukuk devleti için göstermiş olduğu onurlu mücadeleden dolayı tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.”