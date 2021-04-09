DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i aşağılamakla suçlarken, “‘Diktatör’ diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var... Farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalı, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız” açıklaması yapmasına ve AKP’den gelen tepkilere değindi.

“Diktatör” kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına değinen Yeneroğlu, “TDK sözlüğüne göre diktatör (1) bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan (2) zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıyla var. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddia ettirmek de diktatörlüğün teyididir Yoksa sadece İtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?” değerlendirmesini yaptı.

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