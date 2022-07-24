Yüksek Askeri Şura toplantısı ağustos ayı başında yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos ayı başında yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, ağustosun ilk haftası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak. Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. AA

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