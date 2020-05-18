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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünyanın en büyük 'sanal' iftarı

18 Mayıs 2020, Pazartesi 12:48
Açık İftar projesi Dünyanın En Büyük İftarı adlı global bir faaliyet oluşturdu. 19 Mayıs Salı günü İngiltere’de başlayacak olan iftar bütün dünyaya yayılacak.

ÇEVİRİ HABER: EMİNE S. ÇAKIR

Bu yıl Koronavirüs dolayısıyla Açık İftar etkinliği yapılamayacaktı. Bu yüzden Açık İftar projesi Dünyanın En Büyük İftarı adlı global bir etkinlik oluşturdu. Böylece bir ilk olarak Açık İftar evlere ve ekranlara misafir olmuş olacak. 19 Mayıs Salı günü İngiltere’de başlayacak olan iftar, oradan batıya doğru Amerika kıt’asında Kanada, ABD ve Meksika’ya geçiş yapacak. Oradan Pasifik Okyanusunu geçecek olan Global İftar, 20 Mayıs Çarşamba günü Avustralya, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’ya uğrayarak 24 saat içerisinde tekrar Londra’ya dönecek. 24 saatlik bu iftar 5 kıt’a üzerinde canlı olarak gösterilecek. Bütün dünyadan yirminin üzerinde konuşmacının katılacağı bu faaliyete istediğiniz her yerden katılabilirsiniz.

Gönüllülük esas

Farklı etnik kökenlerden gelen insanların gönüllülük esası üzerine yürüttüğü Ramazan Çadırı Projesi, çeşitli organizasyon ya da gruplara Ramazan ayından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için seminer ve konuşmalar düzenleyen bir proje. Bu seminerler oruç, tefekkür, yeniden canlanma ve ibadet ayı olan Ramazan’la ilgili bilgi ve anlayışımızın gelişmesini amaçlıyor. Bu projenin en önemli girişimi olan Açık İftar ise çeşitli toplulukları, farklı hayat tarzlarında ve değişik dinlere sahip insanları iftar açmaları, aynı yemeği paylaşmaları ve birbiriyle fikir alışverişinde bulunmaları için bir araya getiriyor. 2013’den bugüne kadar 4 kıta, 10 şehirde 100.000 üzerinde insana hizmet eden Açık İftar, İngiltere merkezli bir proje.

Ödüller alan proje

İngiltere’nin en büyük toplumsal etkinliği olan Açık İftar için Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şunları söylemiş: “Açık İftar, paylaşılan deneyimler; sadece Müslümanlarla değil, farklı sosyal çevrelerden gelen insanlarla iftar yapmak demek.” Bu proje çerçevesinde yapılan faaliyetler şu şekilde ilerliyor: Misafir Açık İftar’ın yapılacağı alana geliyor. Alanda kurulmuş çeşitli tezgahları inceliyor ve yeni insanlarla tanışıyor. Misafir konuşmacılar konuşmalarını yapıyor. Okunan ezan orucun açılabileceğini haber veriyor ve herkes namaza katılabiliyor. Yemekler dağıtılıyor ve kişiler yanlarında oturanlarla sohbet ederek yemeğin tadını çıkarıyor. Günün sonunda Ramazan ruhuyla birlikte yabancılar arkadaşlara dönüşmüş oluyor. Bu etkinlik farklı zamanlarda Londralıları Bir Araya Getirme Ödülü, İngiltere’nin Gururu Ödülü gibi ödüller de almış.

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