Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-17-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah huzurunda eğilenlerle beraber siz de rükûa varın. (Bakara Sûresi: 43)

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“Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir. [...] Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından, her yirmi dört saat zarfında, tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir.”

“Namaz, ‘ımâdü’d-dîn’, yani ‘dinin direği ve kıvamı’ olduğu gibi; zekât da İslâm’ın kantarası, yani köprüsüdür. Demek, birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlâhî iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır.”

(İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 3)

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

- Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min,

- Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

- Ey bütün mahlûkâtı yoktan meydana getiren Mükevvin,

- Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,

- Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyân eden Mübeyyin,

- Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,

- Ey her şeyi münâsip şekilde süsleyen Müzeyyin,

- Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,

- Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,

- Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.