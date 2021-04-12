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12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Gazze, Ramazan'ı yine zor şartlar altında karşılıyor

12 Nisan 2021, Pazartesi 17:08
Gazze Şeridi, İsrail ablukası nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar ve bölgede tehlikeli boyutlara ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı olumsuz ortamda ramazana girse de halk, ramazan sevincini yaşayabilmek istiyor.

İsrail’in kara, deniz ve havadan 15 yıldır uyguladığı abluka nedeniyle yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de, Birleşmiş Milletler verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

Nüfusun yarısından fazlası ise yoksulluk sınırının altında. Bu nedenle Gazze halkının büyük bir bölümü ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Ekonomik sorunlara Kovid-19 salgını da eklenince Gazze'deki durum daha da zorlaştı.

Pazarlarda ramazan alışverişi canlılığı

Bunlara rağmen ramazanı heyecanla karşılamak isteyen halk, alışveriş için Eski Şehir bölgesindeki pazarı canlandırdı.

Evlerini süslemek isteyen Gazzeliler ramazana özgü süs eşyalarının satıldığı dükkanlara ilgi gösterdi.

Ramazan ayında daha fazla tüketilen gıdaların yoğunlukta olduğu pazarda, salgına rağmen alışverişe gelenlerin çoğunluğunun maske takmaması dikkati çekti.

Pazarda kuru gıda dükkanı bulunan Ebu Hişam Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgını nedeniyle 8 Nisan'da başlayan 4 günlük karantinanın 11 Nisan sabahı sona ermesi nedeniyle pazarda yoğunluk yaşandığını dile getiren Bülbül, ürün fiyatlarına ise zam yapmadıklarını ifade etti.

Müşterilerden Faruk Haşim Amar ise "Ramazan için hurma almak istedim ancak fiyatlar az da olsa zamlanmış. Bir karton hurma almayı planlıyordum ancak sadece bir kilo almaya karar verdim." diye konuştu.

Hükümetten bu zor dönemde kendilerine yardım etmek için ciddi adımlar atmasını isteyen Amar, "Ekonomik durum kötüleştiği için Kovid-19 salgını Gazze'deki her kesimi etkiledi. Ancak insanlar hem ramazan atmosferini sağlamak hem de ekonomik krizin ne olduğunu bilmeyecek yaştaki çocuklarını mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz bize yardım eder." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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