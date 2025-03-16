Hindistan’da teravih sırasında camiye saldırı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Rajapur kentinde, Hindu milliyetçisi bir grup teravih namazı sırasında camiye saldırdı.

Kentte bir camiye yönelik 12 Mart’ta yapılan saldırıya dair görüntüler sosyal medyada viral oldu. Olaya ilişkin görüntülerde, Hindu milliyetçisi grubun teravih sırasında caminin kapısını kırdığı görüldü. Dinî sloganlar atan Hindu grubun saldırısı, cemaat arasında paniğe yol açtı. The Hindu gazetesinin haberine göre Rajapur polisi, saldırı ve zorla camiye girme iddialarının gerçek dışı olduğunu, grubun cami önünde yalnızca sloganlar attığını açıkladı. AA

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