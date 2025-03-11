Hollanda'da Ramazan sevinci

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Ulu Cami Vakfı tarafından, Utrecht “Cami Meydanı”nda 1600 kişilik iftar sofraları kuruldu.

Doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu yaşarsak eğer...

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Ulu Camii Vakfı tarafından, Utrecht “Cami Meydanı”nda 1600 kişilik iftar sofrası kuruldu. İftar öncesinde Kur’ân-ı Kerîm okundu, salavatlar getirildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Müslümanlar oruçlarını açtı. Daha sonra camide akşam namazlarını kıldılar.

Ulu Cami Vakfı yöneticileri tarafından organize edilen iftara, belediyeler, çeşitli kurumlar ve dinî kuruluşların temsilcileri katılarak destek verdiler.

Hollanda Ramazan’da çok faal

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Hollanda’daki tüm camilerde iftar yemekleri veriliyor. İhtiyaç sahiplerine Ramazan paketleri dağıtılıyor. Müslümanlar ile Devlet İrtibat Örgütü (CMO), bu yıl bağışların Gazze’ye yönelik insanî yardım için kullanılacağını duyurdu. Ayrıca, Müslüman mahkûmlara yaklaşık 5 bin 500 Ramazan paketi gönderilecek.

Hollanda İslâm Vakfı 148 camiyi temsilen halka açık etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve rehberli turlar, konferanslar düzenliyor. Herkese açık iftarlar aracılığıyla gayrimüslimleri Ramazan ayı ve İslâmiyet hakkında bilgi edinmeye davet ediyor.

MÜSLÜMAN OYUNCULARA İFTAR MOLASI

Hollanda futbol federasyonu KNVB, Ramazan politikasını bu yıl da tekrarladı ve akşam maçlarında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için kısa aralar verdi.

Hollanda’da her Ramazan ayı; kutlamalar, hediyelerin verilmesi, ailelerin ziyaretleri ve Ramazan Bayram’ının kutlanmasıyla son buluyor.

Hollanda’da İslâm yükselişte

Hollanda’da İslâm Hristiyanlıktan sonra en büyük ikinci din olup ülkenin Müslüman nüfusunun büyük bir kısmını Faslı ve Türk göçmenler oluşturuyor. Müslümanların çoğunluğu ülkenin dört büyük şehri olan Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht’te yaşıyor.

Hollanda’da 400’den fazla aktif cami bulunuyor.

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - YENİ ASYA