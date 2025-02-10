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10 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Avustralyalı Dion İslâm’la şereflendi

10 Şubat 2025, Pazartesi 03:05
Vietnam asıllı Avustralyalı Dion Tran, yıllardır aradığı manevî huzuru İslâm’da buldu.

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Geçtiğimiz Cuma günü Avustralya Nur Vakfı Mescidi’nde duygu dolu anlar yaşandı. Cuma namazının ardından, Dion Tran, cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslâm’la şereflendi.

Dion Tran, 35 yaşında, Vietnam kökenli bir baba ve Lübnanlı Hıristiyan bir annenin çocuğu olarak Melbourne’da dünyaya geldi. Çocukluğunda her Pazar kiliseye gitse de aradığı manevî huzuru bulamadı. Ancak içindeki Allah inancı hiçbir zaman kaybolmadı. O, yıllarca doğru yolu arayıp ruhunu tatmin edecek hakikatin peşinden koştu.

Bu yolculuğunda, birkaç yıl önce kendisinden önce hidayete eren iki kardeşi Musa ve Anthony önemli bir rol oynadı. Zorlu bir çocukluk geçiren Musa ve Anthony, içlerindeki boşluğu dolduracak hakikati ararken İslâm’a yöneldiler. Okudukça, araştırdıkça, İslâm’ı ve Peygamberimizi (asm) daha iyi anladılar. Kalpleri huzur buldu ve sonunda Müslüman oldular.

TEKBİRLERLE TEBRİK EDİLDİ

Musa ve Anthony, iki yıldır ağabeylerine İslâm hakkında telkinde bulundular, ona İslâm’ın güzelliklerini anlattılar. Ve bugün, Allah Dion’un kalbini de İslâm’ın nuruyla aydınlattı.

Cemaatin huzurunda, imam Enes Güzel’in rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek iman etti. O an mescidde tekbir sesleri yükseldi. Kardeşler birbirine sarıldı, Cuma cemaati kendisini kutlayıp dualar ettiler…

Artık Dion da, kardeşleri Musa ve Anthony ile birlikte Avustralya Nur Vakfı’nda gençler için düzenlenen Cuma akşamları ve Pazar sabahları yapılan kahvaltılı Risale-i Nur derslerine devam edecek. Bu güzel haberi sevinçle paylaşıyor, Rabbimize Dion ve tüm yeni Müslüman olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

FATİH YARGI - Melbourne, Avustralya

Etiketler: ihtida, islam, doğru islamiyet, tefekkür, bediüzzaman, said nursi, risale-i nur
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