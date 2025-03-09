İftar ve sahurda bunları tüketin

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burak Alemdağ, iftar ve sahurda özellikle süt ve süt ürünleriyle beslenmeyi, lifli gıdalar tüketmeyi önerdiklerini söyledi.

Alemdağ, ağız ve diş sağlığına Ramazanda ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ramazanın sıvı tüketiminin azaldığı bir dönem olduğunu ifade eden Alemdağ, “Biz hastalara çoğunlukla bol sıvı tüketmelerini, özellikle iftar sonrasında lifli besinlerle beslenmelerini, C ve D vitamini açısından zengin besinler tüketmelerini, rafine şeker gruplarından, işlenmiş tahıllardan uzak durmalarını öneriyoruz.” diye konuştu. AA

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