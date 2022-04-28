İhtiyaç sahiplerinin borçları silindi

Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçek ihtiyaç sahibi ailelere destek olan, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve market kartı dağıtımı yapan Eyüpsultan Belediyesi bu defa da ilçede bulunan mahalle bakkallarına veresiye borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

Mahalle bakkallarından veresiye olarak alışveriş yapan, borcunu ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların borçları Eyüpsultan Belediyesi tarafından veresiye defterinden silindi. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 112 bakkalda, 260 kişinin, toplam 112 bin 595 TL veresiye borcu kapatıldı. “Çok güzel bir uygulama, bu geleneğin devam etmesini diliyoruz” diyen esnaf ve vatandaşlar dualarını esirgemiyor.

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