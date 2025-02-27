İstanbul’un camileri Ramazana hazırlanıyor

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi yarımadadaki camilerde ramazan ayı öncesi yaptığı dezenfeksiyon çalışması kapsamında Süleymaniye Camiini temizledi.

Belediye ekipleri, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki 35’i selatin cami olmak üzere 539 cami ve mescitte temizlik yapıyor. Cami ve mescitlerin iç mekanları ve halıları süpürülüp yıkandıktan sonra gül suyu dökülüyor. Ekipler bu kapsamda Süleymaniye Camiini temizledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Gül suyuyla yapılan temizlik hem manevî, hem de fizikî arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı. AA

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