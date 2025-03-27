Mescid-i Aksa'dan Gazze'ye dua yağdı: "Kalbimiz Gazze'deki kardeşlerimizle, acı duyuyoruz, kalplerimiz kırık''

İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da ramazanın son 10 gününü ibadetle geçiren Filistinliler, Aksa'yı yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak Gazze'nin kurtuluşu için dua etti.

İtikaf günleri

Kısıtlamalar da engel olamadı: 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde saf tuttu

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul ediliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle hayat bu yıl da Mescid-i Aksa etrafında şekillendi.

İftar saatleri, vakit, teravih ve cuma namazlarında Filistinliler ve Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Ramazan ayının son 10 günündeyse, Filistinliler ve dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da çadırlar kurarak itikafa girdi.

İtikafa giren Müslümanlar, günlerini Mescid-i Aksa'da ibadet, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve ilim meclisleriyle geçirdi.

Mescid-i Aksa'da itikafa giren Filistinlilerle konuştu.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilere değil tüm İslam alemine ait olduğunu vurgulayarak bu yıl ramazanı buruk geçirdiklerini, Gazze için dua ettiklerini söyledi.

Oğlu Yusuf ile itikafa girdiğini aktaran İsrail vatandaşı Filistinli Muhammed Masarve, 2000'den itibaren bu ibadeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Aksa'yı "gökyüzüne açılan kapı" olarak tanımlayan Masarve, "sabah namazından sonra dua namazı kıldıklarını, Mescid'de Kur'an-ı Kerim derslerine, tecvit, tefsir gibi ilim halkasına katıldıklarını", öğle namazından sonra uyuduklarını aktardı.

İkindi namazından sonra iftar için alışveriş yaptıklarını, yemeklerini pişirdiklerini vakit kalırsa da Kur'an-ı Kerim okuduklarını dile getiren Masarve, iftar yaptıktan sonra akşam namazı ardından kahve, tatlıyla vakit geçirdiklerini kaydetti.

Masarve, zamanın hızlı geçtiğini belirterek bu yılın diğerlerinden farklı olmasına ilişkin şunları söyledi:

"Kalbimiz Gazze'deki kardeşlerimizle. Acı duyuyoruz, kalplerimiz kırık. Batı Şeria'daki kardeşlerimiz buraya gelemiyor. Burada Gazze'den, Batı Şeria'dan kardeşlerimizin olduğu günleri özlüyoruz.

Bu yıl görüyorsunuz Batı Şeria'dan sadece 50 yaşın üzerinde insanlar var. Gençlerimiz aramızda değil. Tam bir mutluluk yok. Bizler, Allah'ın inayetiyle, Aksa'ya bağlılığımızla mutluyuz ama halkımıza olanlar karşısında buruklaşıyoruz. Allah bizleri kurtarsın."

"Aksa Filistinlilerin değil tüm İslam aleminin"

İslam alemine mesaj gönderen Filistinli Masarve, "Aksa, İslam ümmetinin vakfıdır. Aksa, Allah'ın evi, tüm peygamberlerin mescididir. Tüm Filistinliler Aksa için bir kağıda mühür vursa bu yine de geçersizdir. Aksa, İslam ümmetine aittir. " dedi.

Filistinli Msarve, şöyle devam etti:

"Aksa burada kalmaya devam edecek. Haçlılar burada 90 sene kaldı ve gittiler. Bu topraklarda zalimler kalamaz, burada zulüm hüküm süremez. Onlar ne kadar şiddet uygularsa, gençlerin iradesi o kadar güçleniyor."

Masarve ayrıca İsrail işgalindeki Filistin topraklarının güneyinden kuzeyine İsrail vatandaşı Filistinlilerin, onlarca otobüsle Aksa'ya geldiğini söyledi.

İsrail vatandaşı Filistinli genç veteriner Kuteybe Tayye de Aksa'nın avlusuna kurdukları çadırda arkadaşlarıyla bu yıl ikinci defa itikafa girdiğini belirterek günlerini namaz ve ibadetle geçirdiğini dile getirdi.

İsrail'in bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin gelmesini engellediği için çoğunlukla itikafa girenlerin İsrail vatandaşı Filistinliler olduğunu kaydeden Tayye, bunun yanı sıra dünyanın başka yerlerinden gelen Müslümanların da kendilerine katıldığını anlattı.

Tayye, bu yıl Gazze'deki Filistinlilerin kurtulması için dua ettiklerini vurgulayarak "İslam dinine döndüğümüzde fetih gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.