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22 MART 2024 CUMA - YIL: 55

New York Belediye Başkanı iftar verdi

21 Mart 2024, Perşembe 23:22
New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki Müslüman toplum temsilcilerine iftar verdi. Manhattan’daki Surrogate’s Mahkeme binasında verilen iftara, New York’ta yaşayan Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinin yanı sıra İslam ülkelerinden diplomatik temsilciler katıldı.

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün de davetliler arasında bulunduğu iftarda konuşan Belediye Başkanı Adams, Müslümanların ramazanını tebrik etti.

Adams, eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe konulan Müslümanlara yönelik seyahat yasağına karşı mücadele ettiğini anlatarak, şehirdeki Müslüman toplumunun her zaman yanında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı iftar yemeğinin menüsü ise Türk restoranı sahibi Ali Rıza Doğan tarafından hazırlandı. Öte yandan belediyenin bu yılki iftar yemeğine, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşları ve liderleri, Adams’ın Gazze’deki ateşkes çağrılarına destek vermediği gerekçesiyle katılmadı.

AA

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