Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya giriş yasağına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişlere ramazan ayında kısıtlama getirmesini “İsrail saldırganlığının bir uzantısı” olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güvenlik kurumlarının Mescid-i Aksa’da Ramazan ayındaki ibadet edeceklerin sayısının sınırlandırılmasına ilişkin tavsiyelerine tepki gösterildi. Bakanlık, “İşgal güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya namaz kılmak üzere gireceklere sınırlama getirmeye yönelik bir adım atmamaları konusunda” uyardı. Açıklamada bu girişimin “vatandaşların ibadet yerlerine ulaşması ve ibadet özgürlüğüne karşı açık bir ihlali ve İsrail saldırganlığının bir uzantısı olduğu” vurgulandı.



Uluslararası müdahale çağrısı

Açıklamada söz konusu ihlaller şu şekilde tanımlandı: “Bu, işgalcilerin halkımıza yönelik saldırganlığının bir uzantısı olup, işgal altındaki topraklarda genel olarak ve özellikle Mescid-i Aksa’da mevcut siyasî, tarihî ve hukukî durumu zorla değiştirme girişimidir.

Nihaî hedef, Aksa’yı önce zamansal olarak, ardından mekânsal olarak bölmek, hatta yıkıp yerine sözde mabedi inşa etmektir.” Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Filistin vatandaşlarının ibadet özgürlüğünün koruma altına alınması ve himayesi için acil olarak uluslararası müdahale çağrısı yapıldı. Ramallah - aa

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Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara ait vakıf mülkü

Filistin Vakıflar ve Dinî İşler Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’nin tamamen Müslümanlara ait vakıf mülkü olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Harem-i İbrahim Camisi avlusunun çatısında çalışmalara başlanması için Bakanlığın yetkileri elinden alınarak işgalcilere devredildiği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi