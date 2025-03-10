Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 10 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. 1 *** “‘Beşşir’ (Bakara:25) Beşâret tabiri, Cennetin Cenab-ı Hakkın fazl-ı kereminden bir hediye-i İlâhiye olup, amelin ücreti mukabilinde vacib bir hak olmadığına işarettir. Çünkü hak ve ücretin verilmesi, beşaretle tabir edilemez. Buna binaen, yapılan ibadet Cennet için olmamalıdır.”2 Dipnotlar: 1. Bakara Sûresi: 25 2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 25 *** Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli - Ey sıkıntım ânında hazırlığım, - Ey musîbetim ânında ümidim, - Ey yalnızlığım ânında arkadaşım, - Ey gurbetliğimde dostum, - Ey nimetlendiğim anda sahibim, - Ey kederim ânında ferahlatıcım, - Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan, - Ey zor durumumda sığınağım, - Ey korkum ânında yardımcım, - Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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