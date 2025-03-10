Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 10 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. 1
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“‘Beşşir’ (Bakara:25) Beşâret tabiri, Cennetin Cenab-ı Hakkın fazl-ı kereminden bir hediye-i İlâhiye olup, amelin ücreti mukabilinde vacib bir hak olmadığına işarettir. Çünkü hak ve ücretin verilmesi, beşaretle tabir edilemez. Buna binaen, yapılan ibadet Cennet için olmamalıdır.”2
Dipnotlar:
1. Bakara Sûresi: 25
2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 25
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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
- Ey sıkıntım ânında hazırlığım,
- Ey musîbetim ânında ümidim,
- Ey yalnızlığım ânında arkadaşım,
- Ey gurbetliğimde dostum,
- Ey nimetlendiğim anda sahibim,
- Ey kederim ânında ferahlatıcım,
- Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan,
- Ey zor durumumda sığınağım,
- Ey korkum ânında yardımcım,
- Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.