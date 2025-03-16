Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-16-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Ve Âdem’e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi. “Eğer halifeliğe daha lâyık olduğunuz iddiasında doğru iseniz, bunların isimlerini Bana söyleyin” buyurdu. (Bakara Suresi: 31)

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“Cenab-ı Hak (Celle Celâluhû), manen şu ayetin lisan-ı işaretiyle diyor ki: ‘Ey benî Âdem! Sizin pederinize, melâikelere karşı hilâfet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim ettiğimden, siz dahi madem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız; bütün esmayı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlûkata karşı rüçhaniyetinize liyakatinizi göstermek gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlûkat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlûkatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi, ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız”

(Sözler, 20. Söz)

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

- Ey her şeyin Rabbi,

- Ey her şeyin ilâhı,

- Ey her şeyin yaratıcısı,

- Ey her şeyin üzerinde olan,

- Ey her şeyden önce olan,

- Ey her şeyden sonra olan,

- Ey her şeyi bilen,

- Ey her şeye gücü yeten,

- Ey her şeyin Sânii,

- Ey her şey fenâ bulup,

Kendisi bâkî kalan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.