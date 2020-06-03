Ayasofya’da ilk namaz

Ayasofya hep ehli imanın bir hasreti oldu. Bir asra yaklaşan mahzunluğu hâlâ devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ve istismar kokan olaylar yaşandı. Oysa Ayasofya Fatih Sultan Mehmed’in tapulu malı idi. Hâlen de resmî tapusu Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği üzere kendi kurduğu vakfa aittir.

Bir Haziran 1453 yılında ilk namaz Ayasofya’da kılındı. Daha sonraki yıllarda cami hüviyetini devam ettirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ibadete kapatılıp müze haline getirildi.

Bunu yapanlar Fatih’in lânetine hedef oldular. Oysa bunu bilerek ve isteyerek yaptılar. Ehl-i iman bu hâli içine gömdü.

Oysa bu kapatılış bir gizli anlaşmanın tezahürü idi. Kapanıştan sonra her iktidarın bir sorumluluğu haline geldi. Peki neden açmadılar veya açamadılar? Veya neden mangalda kül bırakmayan bu iktidar hâlâ Ayasofya’yı açamıyor?

1980’de Demokratlar caminin dört minaresinden beş vakit ezan okutmaya başlatmışlardı. 12 Eylül idaresinin ilk işi bu ezanı susturmak oldu ve caminin bitişiğinde bulunan “Hünkâr Mahfili”ndeki mesciddeki namazlara da ara verildi.

Şimdi bu mahfilde ibadet yapılıyor. Ayasofya’da 29 Mayıs’ta Fetih Sûresi’nin okutulması elbette güzeldir. Kimse buna karşı olamaz. Ama, Fatih’in vasiyetinin yerine getirilmesi için mutlaka Ayasofya ibadete açılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanına bu mesele sorulduğunda “Diğer camiler doldu mu da Ayasofya’yı açmamızı istiyorsunuz?” benzeri cevaplar verilmişti. Ayasofya’nın açılması açana da fayda verir. Ama nedense buna cesaret edilemiyor.

Ayasofya’nın açılması Bakanlar Kurulu’nun bir imzası ile mümkündür. Veya Cumhurbaşkanı’nın emri ile açılabilir. Bir çok iktidarın sorumluluğunda olan bir mesele. Kimse bunun dillendirilmesine yanaşmıyor. Ayasofya’nın açılması milleti memnun eder.

Er veya geç Ayasofya inşallah açılacaktır. Bu yolla Fatih’in vasiyeti yerine getirilecektir.

Arif Nihat Asya ne güzel dile getirmişti:

“Seni ey mabedim utansınlar

Kapayanlar da, açmayanlar da!”

Bu büyük bir sorumluluktur. Açanlar tarihe şan ve şerefle geçecektir. Açmayanlar da kınanacaktır. Tekbir ve namaz nidaları âlemi kuşatacaktır.