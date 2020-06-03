"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ayasofya’da ilk namaz

03 Haziran 2020, Çarşamba
Ayasofya hep ehli imanın bir hasreti oldu. Bir asra yaklaşan mahzunluğu hâlâ devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ve istismar kokan olaylar yaşandı. Oysa Ayasofya Fatih Sultan Mehmed’in tapulu malı idi. Hâlen de resmî tapusu Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği üzere kendi kurduğu vakfa aittir.

Bir Haziran 1453 yılında ilk namaz Ayasofya’da kılındı. Daha sonraki yıllarda cami hüviyetini devam ettirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ibadete kapatılıp müze haline getirildi.

Bunu yapanlar Fatih’in lânetine hedef oldular. Oysa bunu bilerek ve isteyerek yaptılar. Ehl-i iman bu hâli içine gömdü.

Oysa bu kapatılış bir gizli anlaşmanın tezahürü idi. Kapanıştan sonra her iktidarın bir sorumluluğu haline geldi. Peki neden açmadılar veya açamadılar? Veya neden mangalda kül bırakmayan bu iktidar hâlâ Ayasofya’yı açamıyor?

1980’de Demokratlar caminin dört minaresinden beş vakit ezan okutmaya başlatmışlardı. 12 Eylül idaresinin ilk işi bu ezanı susturmak oldu ve caminin bitişiğinde bulunan “Hünkâr Mahfili”ndeki mesciddeki namazlara da ara verildi.

Şimdi bu mahfilde ibadet yapılıyor. Ayasofya’da 29 Mayıs’ta Fetih Sûresi’nin okutulması elbette güzeldir. Kimse buna karşı olamaz. Ama, Fatih’in vasiyetinin yerine getirilmesi için mutlaka Ayasofya ibadete açılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanına bu mesele sorulduğunda “Diğer camiler doldu mu da Ayasofya’yı açmamızı istiyorsunuz?” benzeri cevaplar verilmişti. Ayasofya’nın açılması açana da fayda verir. Ama nedense buna cesaret edilemiyor.

Ayasofya’nın açılması Bakanlar Kurulu’nun bir imzası ile mümkündür. Veya Cumhurbaşkanı’nın emri ile açılabilir. Bir çok iktidarın sorumluluğunda olan bir mesele. Kimse bunun dillendirilmesine yanaşmıyor. Ayasofya’nın açılması milleti memnun eder. 

Er veya geç Ayasofya inşallah açılacaktır. Bu yolla Fatih’in vasiyeti yerine getirilecektir.

Arif Nihat Asya ne güzel dile getirmişti:

“Seni ey mabedim utansınlar

 Kapayanlar da, açmayanlar da!”

Bu büyük bir sorumluluktur. Açanlar tarihe şan ve şerefle geçecektir. Açmayanlar da kınanacaktır. Tekbir ve namaz nidaları âlemi kuşatacaktır. 

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a kilise tepkisi: Dini siyasete alet edemezsin

    İlhak, Filistin’e savaş ilânıdır

    Ofise dönüşte kararsızlar

    Libya, ikinci Suriye mi olacak?

    Adalet ve yönetim krizi ekonomik kriz getirdi

    Bilet fiyatları fırladı

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Trump'tan New York yönetimine: Ulusal muhafızları göreve çağır

    Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

    Selimiye Camisi'nde cemaatle namaz sevinci

    Dışişleri'nden Doğu Akdeniz paylaşımı

    Pogba: Irkçılığa karşı sessiz kalmayın, karşı durun

    MGK bildirisi yayımlandı

    İspanya'da son 48 saatte koronavirüs sebepli ölüm gözlemlenmedi

    Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

    Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında son durum?

    Yeni celp dönemine ilişkin alınacak tedbirler belirlendi

    İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

    Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin uykudan hâlâ uyanamayanlara
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor?
    Cevher İLHAN

    Ve “seçim sistemi” komplosu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Manasız sözlere itibar etmeyelim
    Raşit YÜCEL

    Ayasofya’da ilk namaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din ve tarih uydurulmaz; dine uyulur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Uhuvvet, sevmek, İslâmiyet’in mizacıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.