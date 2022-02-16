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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bir Ünal Şaşmaz vardı

16 Şubat 2022, Çarşamba
Anadolu, sinesinde nice bahadır yiğidi misafir etti. Bin yıldır bu topraklarda imanın ve İslâmiyet’in yetiştirdiği nice fedailer yaşadı. İşte onlardan biri de Ünal Şaşmaz idi.

Üstadımız, Barla nahiyesinde iken kendisine kol kanat gerenlerden biri de Adilcevazlı Bekir Ağa idi. Şark sürgünlerinden olan Bekir Ağa, seyyar satıcılık yapardı ve âmi bir insandı. Üstad’a sonsuz hürmeti ve Nurlar’a sarsılmaz bir metaneti vardı.

Merkep üzerindeki küçük malzemeleri satarak maişetini temin ediyordu... Bekir Ağa, rastladığı kimselere Nurlar’ı uzatır, onların kendisine okumalarını ve dinlemeyi severdi.

Bu vesile ile Konyalı Vehbi Efendi’ye ve daha birçok insana Nurlar’ı tanıtma bahtiyarlığına ermiş Bekir Ağa’yı Üstad, “Ümmî, ama âlimlerin işini gören” diye tarif etmişti Barla Lâhikası’nda.

İşte Ünal Şaşmaz Ağabey de böyle muhabbet fedailerinden biri idi. Kendisi Yozgat’ta terzilik mesleği ile iştigal ederken, onu ziyarete gelenlere Nurlar’dan okur ve sohbetlerde bulunurdu.

Yozgat’ta o, “Nurcu Ünal” diye bilinirdi... O da bunu iftihar ile kabullenir, hizmetine devam ederdi. Birçok insanın, Nurlar ile müşerref olmasına vesile olmuştur.

Bu hizmet hatıralarını; İslâm Yaşar ile ziyarete gittiğimizde, göz yaşları içinde, samimî bir hissiyat ile anlatmıştı 1995’lerde. Zaman zaman telefonda bir saate yakın konuşmalarımızda hep bunları anlatırdı.

Doksanın üzerinde bir ömür ile yetiştirdiği Said kardeşim ve diğer kardeşleri ile Nur hizmetinde bulunmuşlardır. Her nefsin tattığı mevti o da geçenlerde tadarak âlem-i ahirete intikal etti.

Tunus’tan Yozgat’a yerleşen, Üstad’ın dostu Haşmet Hoca (eski Yozgat Müftüsü) ile ilgili bilgileri de ondan alıp bir yazıda dile getirmiştim. Mekânı Cennet olsun. 

Geride ne bıraktı Ünal Ağabey?

Elbette nezih bir mazi, Nur’a hizmet eden evlâtlar ve torunlar, unutulmayan hizmet hatıraları. Bütün ailesine ve sevenlerine taziyetlerimi iletiyorum, kabri Nurlar ile dolsun.

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