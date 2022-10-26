"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“İsmi ‘Zahir’in bir cilvesi”

Raşit YÜCEL
26 Ekim 2022, Çarşamba
Hayat yaprakları, bir bir dökülürken, sevdiklerimizi de aramızdan alıp ebedi aleme götürüyor.

Onlardan biri de, İzmit Karamürsel’den Zahir Yavuz ağabeydi. Geçen haftanın hüzünlü haberini gazetemizden öğrenmiştik.

Kendisi ile uzun yıllar devamlı görüşür ve haberleşirdik. Eskimez hizmet erenlerinin halleri bize hüsnü misal olarak geleceğe aktaracağımız önemli meziyetlerdir. Defalarca güzel hane-i saadetine uğramış, muhabbetlerde bulunmuştuk.

Büyük deprem hadisesinden sonra, Karamürsel’in üzerindeki mekânında kalmağa başlamıştı. Yine böyle bir yaz gününde bir sabah vaktinde, gazetemizin eski yönetim kurulu başkanı, kardeşim İsmail Özdemir, Çorum’dan Beşir Güney ağabey ve bana nurları tanıtan merhum Ömer Şahin kardeşim ile bahçenin güzel ortamında çay ziyafetinde, ”Bu muhabbet halkası, derssiz olmaz” diye arabadan tevafuken bir kitabı aldım. Tevafuken sayfayı açtığımda “İsmi zahirin bir cilvesi” bahsi çıkınca, hepimiz hayretler içinde kalmıştık.

Altı bin sayfalık nur külliyatıda, bu bahsin bu sohbete tevafuku elbette tesadüfün zerre kadar tesirini olmadığını gösteriyordu.

Bu kahraman nur talebesinin hasbi ve bahadır hali elbette tüm aileye de tesir etmiş ki, oğlu Ekrem’e yirmi sene kadar önce Kırkpınar pehlivanlığı ikinciliğini kazandırmıştı.

Vefatı elbette yüreklerimizi yaktı. Karamürsel’deki hizmet binamızın beş katlı mekanında büyük emek ve gayretleri vardı.

Bu kubbede ebedi hatıralar bırakmak, elbette büyük bir mazhariyettir.

Mekanın cennet olsun, aziz ve kahraman ağabeyim…“Karamürsel’den uğramadan ve çorbamızı içmeden geçmeyiniz” sözleriniz hala hafızamız da yerini korumaktadır..

Başta ailesi olmak üzere Karamürselli nur müntesiplerine taziyetlerimi iletiyorum.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Kolera salgını Suriye'de hızla yayılabilir

    Bu inanılmaz ciddi bir hata olur

    NATO, Rusya'yı ve İran'ı uyardı

    Ortak paydamız demokrasi ve hukuk

    Tek adam rejimi demokrasiyle aşılır

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi

    Akşener: AKP’nin adayı seçilemeyecek

    İklim değişikliğinin AB’ye bilançosu 145 milyar avro

    Nablus’ta olanlar savaş suçudur

    'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'

    Kılıçdaroğlu: Kavga değil huzur istiyoruz

    Mitinge zorla götürüldüler
    📷

    Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyrettik...

    İstanbul'daki trafik kazalarında son 10 yılın bilançosu

    WhatsApp'ta kesinti yaşandı - Meta sözcüsünden konuya ilişkin açıklama

    İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı

    Rusya-Ukrayna savaşında 8 ay geride kaldı

    Roslyn Kasırgası Meksika'yı vurdu: 3 kişi öldü, eğitime ara verildi

    Nablus'ta 4 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü - Ayrıca 2'si ağır 19 yaralı var!

    AYM'ye bireysel başvuru sayısı 450 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’deki istifalar
    Ahmet BATTAL

    Cemaat düşmanlığının karanlık yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gürsel Paşa nasıl geldi, nasıl gitti?
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musibetlerle, hastalıklarla kemal bulur
    Cevher İLHAN

    Başörtüsünü sürekli suiistimal
    Mehmet AYNACI

    Roller değişiyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi maddesi İslâma ters?
    Genel

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve matbuat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.