7. Çarşamba Kitap Fuarı sona erdi

Kitap, insan ruhunun inkişaf ve inbisatına hizmet ediyor. Okumak insanın manevi gıdasıdır.

Ancak neyi okuduğumuz önemli! İnsan sadece basılı bir kitabı değil; kâinatı, mahlûkatı yaratılan bütün mevcudatı esma tecellileri olarak okursa bu okuyuş tefekkürî bir okuyuş ve mana-i harfi ile okumak olur. Çarşamba ilçemiz şahsım adına çeyrek asır öğretmenlik mesleğimin icra edildiği bir belde ve Risale-i Nur hakikatlerini tanımama vesile olan mekândır. Çok hatıraların, dostlukların ve kardeşlik münasebetimizin yoğun olduğu bir yerdir. Böyle bir mahalde kitap fuarı açılacağı haberini alınca elbette heyecanlandık. Çünkü hizmetten kardeşlerimiz, mesleğim icabı meslektaşlarım, talebelerim, velilerim ve esnaf tanıdıklarım, bürokrasideki arkadaşlarım ile tekrar hemhal olacağız, görüşeceğiz ve kucaklaşacağız. Bu vaziyet şahsın adını ayrı bir güzelliği taşıyordu.

Çarşamba ilçemizde 2004-2019 yıllarında üç dönem belediye başkanlığı yapan, sonra ara vermek durumunda kalan ve bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Seçimleri'nde Çarşamba Belediye Başkanı seçilen çok kıymetli Hüseyin Dündar başkanımızı bu vesileyle tebrik etmekle başlıyorum. Böyle kültür hizmetlerine önceki dönemlerinde de önem veren ve bu dönemde tekrar 7. Çarşamba Kitap Fuarı olarak kültürel faaliyetlere devam eden Hüseyin Dündar başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizzat bizlerle hasbihal etmesi, standımıza gelip bizleri ziyaret etmesi ayrı bir güzellikti. Şimdi Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan başkanımızı inşaallah makamında ziyaret edeceğiz. Rabbim haccını kabul ve makbul eylesin. Bu vesileyle fuar organizasyonunda vazife alan çok kıymetli öğretmen, belediye kurum başkanları ve diğer katkısı olanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.

7. Çarşamba Kitap fuarı 19-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında icra edildi. Çok sayıda yayın evinin katılmış olduğu fuara bizler de Yeni Asya Neşriyat olarak iştirak ettik. Standımız görsel zenginliği ile Bediüzzaman ve Risale-i Nur afişleriyle, diğer kitaplarımızın tanıtım resimleriyle belki de fuarın en fazla ilgi çeken standıydı. Standımız Kur'ân-ı Kerîm, mealler, Risale-i Nur ve farklı muhteviyatlı kitaplarıyla zengin bir kitap sergisi durumundaydı.

Çarşambalı kitapseverler standımızı ziyaret ettiler. Birçoğuyla ayrı bir hukukumuz olduğu için sohbetler ettik. Velilerimiz ve talebelerimiz bizleri ziyaret ettiler. Öğretmen arkadaşlarımız bizlerle hasbihal ettiler. Bu yönüyle şahsım adına çok feyizli bir fuar geçirmiş olduk. Fuarımıza iştirak eden Selâhattin Yaşar (İslâm Yaşar) Ağabey de üç gün bizlerle beraber oldu. Yazarımıza da teşekkür ediyoruz. İmza ve feyizli sohbet programları istifadeye medar oldu.

Fuarların, insanlar ile iletişimin en etkili olduğu ve birebir birçok meselenin mütalâa ve müzâkere edildiği zeminler olduğunu düşünüyoruz. Hususan Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman Said Nursî'nin tanınması noktasında çok etkili bir faaliyet. Bizler Neşriyat olarak ilânatımızı yapmak için bütün sebeplere yapıştık, neticesini Rabbimiz halk eylesin inşaallah.

Fuarlarda başta Kur'ân-ı Kerîm, Risale-i Nurlar, Peygamberimizin hayatı, gençlik, aile, çocuk kitapları gibi kitaplar talep ediliyor. Aileler evlâtlarından bîzar duruma gelmiş, bir çıkış yolu arıyor. Onların âlemine hitap edebilecek kitaplara acilen ihtiyaç var. Bu konuda deizm, ateizm ve dünyevîleşme hastalıklarını izale edecek kitaplara acilen ihtiyaç var. Peygamber Efendimizin (asm) hayatını çocukların seviyesine anlatacak seri kitaplara ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Dua kitaplarını, tefekkür kitaplarını ve insanın kendiyle barışık olmasına yönelik kitap talepleri de dikkatimizi çekti.

Burada Çarşamba Yeni Asya okuyucularına özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizlere vermiş oldukları maddî ve manevi destek ve misafirperverlikleri takdire şayandı. Allah hepsinden razı olsun.

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmak” parolasıyla çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri nice fuarlara ulaştırsın. Böylece insanlarımızın âlemine Kur'ân hakikatlerini ulaştırmış olalım. Fuarlar bu cihetle çok önemli bir vesile. Fuarların planlaması, altyapısı ve daha etkili hale getirilmesi için ayrıca görüşmeler yapıp çözüm yolları bulunması gerektiğini de iletmek istiyoruz.