Hoşgeldin bahar

Bahar geldi, getirene ve bahara kavuşturana hamd ü senalar olsun.

Bahara Cenab-ı Hak bu sene Ramazan-ı Şerif mübareğini de beraber hediye ve ihsan olarak lütuf etti.

Bahar yenilenme, yeniden doğma ve büyümeye, filiz olmaya adım atmaktır. Bahar çiçektir. Bahar meyvelerin ve nadide yaz sofralarının ikram ve ihsanıdır.

Yeryüzünde âlem çarşısında bihemta nimetlerin, bereketlerin sergisi, tezgâhı, dükkânı büyük alış veriş marketleridir bahar.

Rabbimiz bazen aynen, bazen de misliyle verir nimetlerini, ikram ve ihsanlarını baharda. Bahar yaz ve sonbahar ambarlarının, hangarlarının doldurulduğu nimetlerin trenidir, vagonlarıdır.

Baharda Rabbimiz biz istemeden kendisi veriyor. Bizden istediği ise sadece nimeti ve nimeti vereni bilip, görüp, anlayıp ona göre hadsiz bir şekilde hamd, şükür ve duâ ile mukabele edebilmek.

Baharda verilen sayısız nimetleri görmek, görebilmek için muhakkak bir surette imanımızı taklitten tahkike çevirmemiz, tahkiki imanı elde edebilmemiz şarttır.

Bütün olarak baharda Rabbimizin nimetlerinden faydalanabilmek için bir hazırlık yapmamız elzemdir. Bu hazırlık ise sadece maddî, vücudî manada olmamalıdır. Nimetlerin üzerine giydirilen bahar elbisesinin altındaki manalar; fikirleri, düşünceleri de okuyabilmeliyiz ve bu manada tefekkür edebilmeliyiz.

İmanî eserleri okuyan bizlerde tezahür eden ve nefsimizin, şeytanın desteklediği ve yapılmasına teşvik ettiği; nimetlere bakış açılarımızdaki ünsiyeti, ülfeti, alışılmış basit nazarları üzerimizden bahar aylarında muhakkak atmalıyız. Bahar’a ve baharda yeniden diriltilen, adeta insanın ahiret âleminde yeniden diriltilmesine bir nazire ve bir benzeri olan mevcudata başka bir nazarla da bakmak gerekiyor.

Bir harf, bir cümle, bir paragrafın, bir sahifenin bile kitaplar dolusu manalarla yüklü olduğu baharı ve bahar sayfalarını karşılamak için üzerimizdeki gafleti, ünsiyeti ve ülfeti atabilmenin çaresi ise bahar sayfalarının tahkiki imanın derecelerine göre dikkatle okumak, mütalâa etmek ve tefekkür etmeye muvaffak olmakla olur.

Gerçekten bu ahirzaman hadisatı içerisinde Risale-i Nurlar’ı tanımak ve onları dikkatle, sabırla ve anlayarak okuyabilmek büyük bir nimettir ve Allah’ın bizlere yaptığı büyük bir ikramdır. Çünkü bu kâinatı, dünyamızı, baharı ve herşeyi okuyabilmenin, anlayabilmenin ve fikir sahibi olarak tefekkür edebilmenin yolu; Risale-i Nur okumalarından geçiyor.

Kur’ân’ın ifade ettiği her türlü nimete bizleri kavuşturan, baharın eliyle ikram ve ihsanda bulunan Rabbimize sonsuz şükür ve hamdde bulunabilmemizi ve tefekkür-ü imanî ile imanî mertebelere kavuşmamıza da vesile olarak yaratılan bahar mevsimine, baharın her şeyiyle şükür ve hamd etmemiz gerekmektedir.

Bizleri her türlü nimetleriyle bahara kavuşturan Rabb-i Rahimimize kâinatın zerratının mürekkebatı adedince şükürler ve hamdler olsun.