"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Hoşgeldin bahar

03 Mayıs 2019, Cuma
Bahar geldi, getirene ve bahara kavuşturana hamd ü senalar olsun.

Bahara Cenab-ı Hak bu sene Ramazan-ı Şerif mübareğini de beraber hediye ve ihsan olarak lütuf etti.

Bahar yenilenme, yeniden doğma ve büyümeye, filiz olmaya adım atmaktır. Bahar çiçektir. Bahar meyvelerin ve nadide yaz sofralarının ikram ve ihsanıdır.

Yeryüzünde âlem çarşısında bihemta nimetlerin, bereketlerin sergisi, tezgâhı, dükkânı büyük alış veriş marketleridir bahar.

Rabbimiz bazen aynen, bazen de misliyle verir nimetlerini, ikram ve ihsanlarını baharda. Bahar yaz ve sonbahar ambarlarının, hangarlarının doldurulduğu nimetlerin trenidir, vagonlarıdır.

Baharda Rabbimiz biz istemeden kendisi veriyor. Bizden istediği ise sadece nimeti ve nimeti vereni bilip, görüp, anlayıp ona göre hadsiz bir şekilde hamd, şükür ve duâ ile mukabele edebilmek.

Baharda verilen sayısız nimetleri görmek, görebilmek için muhakkak bir surette imanımızı taklitten tahkike çevirmemiz, tahkiki imanı elde edebilmemiz şarttır.

Bütün olarak baharda Rabbimizin nimetlerinden faydalanabilmek için bir hazırlık yapmamız elzemdir. Bu hazırlık ise sadece maddî, vücudî manada olmamalıdır. Nimetlerin üzerine giydirilen bahar elbisesinin altındaki manalar; fikirleri, düşünceleri de okuyabilmeliyiz ve bu manada tefekkür edebilmeliyiz.

İmanî eserleri okuyan bizlerde tezahür eden ve nefsimizin, şeytanın desteklediği ve yapılmasına teşvik ettiği; nimetlere bakış açılarımızdaki ünsiyeti, ülfeti, alışılmış basit nazarları üzerimizden bahar aylarında muhakkak atmalıyız. Bahar’a ve baharda yeniden diriltilen, adeta insanın ahiret âleminde yeniden diriltilmesine bir nazire ve bir benzeri olan mevcudata başka bir nazarla da bakmak gerekiyor. 

Bir harf, bir cümle, bir paragrafın, bir sahifenin bile kitaplar dolusu manalarla yüklü olduğu baharı ve bahar sayfalarını karşılamak için üzerimizdeki gafleti, ünsiyeti ve ülfeti atabilmenin çaresi ise bahar sayfalarının tahkiki imanın derecelerine göre dikkatle okumak, mütalâa etmek ve tefekkür etmeye muvaffak olmakla olur.

Gerçekten bu ahirzaman hadisatı içerisinde Risale-i Nurlar’ı tanımak ve onları dikkatle, sabırla ve anlayarak okuyabilmek büyük bir nimettir ve Allah’ın bizlere yaptığı büyük bir ikramdır. Çünkü bu kâinatı, dünyamızı, baharı ve herşeyi okuyabilmenin, anlayabilmenin ve fikir sahibi olarak tefekkür edebilmenin yolu; Risale-i Nur okumalarından geçiyor.

Kur’ân’ın ifade ettiği her türlü nimete bizleri kavuşturan, baharın eliyle ikram ve ihsanda bulunan Rabbimize sonsuz şükür ve hamdde bulunabilmemizi ve tefekkür-ü imanî ile imanî mertebelere kavuşmamıza da vesile olarak yaratılan bahar mevsimine, baharın her şeyiyle şükür ve hamd etmemiz gerekmektedir.

Bizleri her türlü nimetleriyle bahara kavuşturan Rabb-i Rahimimize kâinatın zerratının mürekkebatı adedince şükürler ve hamdler olsun.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    “Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

    İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

    Arap Baharı felâkete dönüştü

    Maduro askerlerle yürüdü

    ''Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz''

    Almanya'nın başkentinde bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Basın hür” müdür?
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kesim ve demokrasi
    Genel

    Devletin istibdadî yapısı değişmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.