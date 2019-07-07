"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

İmanî bir irade göstermek

07 Temmuz 2019, Pazar
Dinî emirlerin yerine getirilmemesi, dinî duyguların zafiyeti, dinî emirlerin uygulamadaki; gaflet gösterilerek, ihmal edilerek yapılan eksik fiil ve muameleleri yalnızca fertleri değil umumu da belâlara, musîbetlere masaddak eder.

Tabir caizse insan ve insanlık yaratıcının emirlerini ihmal ettiği gibi bir de üstüne üstlük itiraz ederek amudâne emirleri yerine getirmezse; kendi kuyusunu, dâmını kendi eliyle kazar ve yapar. İçine de düşer.

Yaşadığımız dünyada şimdi moda olmuş: “filan şahıs, şahıslar yapıyor… Filan grup, gruplar böyle uyguluyor… Filan ve filanlar bir mahzur görmüyor… İlaahir!...” Herkes dini emirleri tam ve yerinde yapmamak için bir bahane arıyor ve tembellikte gaflette isteyerek ve severek; bazen de inat ederek günü kurtarmaya çalışıyor ve çalışıyorlar.

Dünyevî, şahsî işlerde bu tarz işlerin olması ve olduğu zaman da normal karşılanması, boş verilmesi kaybedilmiş dünya imtihanı adına sıradan ve normal gelebilir. 

Ama ahirete ait işlerde, İslâmiyet, Kur’ân, iman hizmeti dâvâsı ve fiillerinde ihmalkârlığın, gafletin, nefis dinlemenin ve başkalarını kıyaslayarak tembelliğe ve vize vermenin asla ve kat’a yeri yoktur ve olmamalıdır da.

Kudsî iman, Kur’ân, Nur dâvâsının hadimleri muhakkak bir surette ihlâs, uhuvveti, sadâkati, fedakârlığı ve dikkati esas düstur, prensip ve kural olarak kabul edip, ele alarak, yaşayarak muhakkak bir surette nuranî hizmetlerin aşkı, şevki ve ümidi içerisinde olabilmelidirler.

Tek başına, küçük gruplar halinde, bir topluluk dâvâsında Kur’ânî, imanî hizmetler bu zamanda çok zayıf kalıyor ve her şeye âlet edilerek Allah muhafaza zarara bile verebiliyor. Zaman kudsî, Kur’ânî, imanî bilgi ve becerilerin şahs-ı manevî çadırı altında yapılması zamanıdır. Şahs-ı manevî herkesin üstadı, yol göstericisi ve cemaati olmalıdır. Fertler yoktur. Fertlerin kuvvet ve kudretleri de yoktur. Ancak şahs-ı manevî-i Kur’ânîye vardır ve onun kanatları, çadırları altında kudsî, Kur’ânî ve imanî hizmetler istikamet üzere götürülebilir, yapılabilir.

Öyle ise Nurun hadimleri bizler daima ferdiyetçilikten uzak durmalıyız  ve şahısçılıktan kaçınmalıyız. Ve meşveretlerin, istişarelerin esas olduğu ve meşveret, istişare kararlarının uygulandığı hizmetleri yapmalı ve sahip çıkmalıyız.

Eğer gayemiz, hizmet ise, derdimiz dâvâmızın kudsiyetine uygun hareket etmek ise, o zaman meşveret ve şûrâları önde tutarak daime buralarda alınan kararların takipçisi olup uygulamalarına katılabilmeliyiz.

Nefsimizi velev ki acıda olsa, zarar da etsek daima geri plâna alabilme iman inanç ve iradesini tahkikî bir surette gösterebilmeliyiz.      

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale

    Ruhani: Tüm yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

    Sarı yeleklilerin gösterileri 34. haftasında da devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde patlama: En az 20 yaralı var!

    'Çözüm için Ankara ve Şam konuşmalı'

    Hasankeyf için geç değil

    Sistem tıkandı

    Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

    Almanya genelinde sığınmacılara destek yürüyüşü

    Nasıl Müslüman oldum?

    İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

    Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

    İstifa etmeyince görevden alındı iddiası

    Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefonu yasakladı

    Kırkpınar'da heyecan devam ediyor: Çeyrek finalistler belli oldu

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    Genel

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.