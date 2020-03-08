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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Tergib

08 Mart 2020, Pazar
Her zamanın bir gerçeği, tasdik ve tasvip ettiği, ihtiyaç duyduğu, isteklendirdiği bir âli/yüce hakikat ve hakkaniyet vardır. Bu zamanın hastalığı iman hastalığıdır. Her yönüyle, her haliyle, hayatın bütün safhalarında, ilâ ki ihtiyaç duyulan iman hakikatidir.

Cenab-ı Hakk’ın insanlığa tebliğinden, istek ve arzularının bildirilmesinden bu yana; bir Rab’a inanmak ve iman etmek ihtiyacı hiçbir zaman değişmemiştir. Allah’ın lütfu iradesiyle bu iman hakikatidir.

Yaratılmışların en büyük arzu ve merakı kendilerine vedia, hediye olarak yaratan tarafından nasıl muamele ve muarefede bulunulacağına teferrüatlı izahlar ve tebliğler semavî kitaplarda ki İlâhî emirlerde yer alan iman hakikatidir.

Evet bizlere hayatı anlamlı kılan her türlü huzur ve sürurun hayatımızda yer almasını sağlayan bu gerçeği ne kadar biliyor ve hayatımızda tatbik edebiliyorsak işte o zaman mü’min ve muvahhid, Müslüman bir ferdiz demektir.

Kur’ân’ın emirlerinin ve yasaklarının iman hakikatlerini biz insanlara bildirmede ve anlatmada eşi, benzeri yoktur. O Kur’ân’da ki belâgat, fesahat ve cezaletin anlatımlarındaki iman hakikatlerinin anlaşılması bütün semavî kitapların fevkindedir.

İnsanlığa ve Müslümanlara düşen vazife ise Kur’ân’ın bu yüksek tebliğ’le bizlere ulaşan ve gayet fasih/anlaşılır surette olan iman hakikatlerini okumak, öğrenmek, anlamak ve hayatta bilfiil yaşayabilmek, gösterebilmek, anlatmak, tebliğ etmek, izah ve ispatlarını beyan edebilmektir.

İnsanlık tarihinden bu yana açık, ayan beyan insanların nazarlarına üçyüzelli binden ziyade tefsirlerde, yine insanlık için anlatılan iman hakikatlerini bizlerde zamanımızda yapılmış olan yazılmış olan imanî tefsirlerden muhakkak öğrenebilmeliyiz.

Bu zamanda ki muhteşem bir iman tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı da araştırmalı, bulmalı, okumalı ve iman hakikatlerine dair beliğâne, açık ve net olarak yapılan ve yazılan tergibi/rağbeti ve isteklendirmeyi öğrenmeye çalışmalıyız. Bu zamanın en önemli ve esas vazifesi budur.

Asıl vazife/görev gayet açık ve net olarak ortada dururken başka işlerle uğraşmak, kendimizi dünyaya ve abesiyete kaptırmak ancak iman hakikatlerinden uzaklaştığımızın ve başka işlerle uğraştığımızın delilidir.

Bu zamanda severek, isteyerek, kalpten bir şekilde Risale-i Nurlar’ı okumak, anlamak için okumak ve hayatta yaşamaya çalışabilmek en tergib bir meslek ve hakikattir. Cenab-ı Hak bizlere bu hakikate yapışmak ve yaşamak nasip etsin.

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