"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun hayatına gir

Risale-i Nur'dan
04 Kasım 2019, Pazartesi
Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun.

Üçüncü Remiz: Ey insan! Fâtır-ı Hakîm’in senin mahiyetine koyduğu en garip bir hâlet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi, “Of of!” deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde, bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin, o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.

Hem senin mahiyetine öyle manevî cihazat ve latîfeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz, bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi, o lâtîfe, bir saç kadar bir sıklete, yani gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür.

Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma! Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor; hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’malinin ekseri ve sahaif-i ömrünün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.

Dördüncü Remiz: Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in’ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi ma’dum ve gayr-i mevcut oldukları halde, birbiri içinde in’ikâs edip gayet kısa ve dar olan hâzır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır; ma’dum bir dünyayı mevcut zannedersin.

Nasıl bir hat, sür’at-i hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat olduğu gibi; senin de dünyan hakikatçe dar; fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada, bir musîbetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha sür’atli akar.

Madem dünya hayatı ve cismânî yaşayış ve hayvânî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden “Lâ ilahe illallah” kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir.

Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 194

LÛ­GAT­ÇE:

ağleb: Çoğunluk.

berk: Şimşek.

cismaniyet: Cismânîlik, maddîlik, maddiyat, ruhâniyetin zıddı.

dünyaperest: Dünyaya tapan, dünyaya düşkün, tamahlı, hırslı kimse.

Fâtır-ı Hakîm: Hikmetle ve benzersiz yaratan Allah.

hazer etmek: Çekinmek, sakınmak, uzak durmak.

in’ikâs: Aksetme, yansıma.

istiab: İçine alma, içine sığdırma, kapsama.

latîfe: His, duygu.

letaif: Lâtifeler, duygular, hisler.

ma’dum: Yok olan, mevcut olmayan, bulunmayan.

marifetullah: Allah’ı tanıma, anlama, bilme.

remiz: İşaret.

sahaif-i ömür: Ömür sayfaları.

tevehhüm: Vehimlenme, yok olanı var zannetme, kuruntuya kapılma, yanılsama.

vahdaniyet: Allah’ın birliği, tevhid.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Eğitimde hiç hak etmediğimiz bir noktadayız

    Basın kartında ölçünüz ne?

    FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

    ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    Hong Kong polisi AVM'yi bastı

    Fenerbahçe İstanbul'a puansız dönüyor

    Irak'taki karışıklık durdurulamıyor

    MSB'den Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

    Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nde ağır hasar oluştu

    MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

    Yayalara çarptı, denize atladı

    Krizler Filistin dâvâsını unutturamaz

    Hamaney açıkladı: ABD ile müzakere yasağı devam edecek

    ABD'de hükümetin borcu açıklandı

    BM, Arakanlı mülteciler konusunda Myanmar'ı uyardı

    Karamollaoğlu'ndan AKP eleştirisi

    İYİ Parti'li Koray Aydın'dan AKP'ye 'topal ördek' benzetmesi

    Hindistan'da hava kirliliği halkın sağlığını tehdit ediyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Her zaman olduğu gibi Yeni Asya’nın haklı duruşu geç de olsa yine doğrulanıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (1)
    Genel

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz
    Mehmet KARA

    Mukayeseyi bırakın, hayat pahalılığına bakın!
    Şükrü BULUT

    Dindarlaşma, ancak hürriyet ve demokrasilerde mümkündür…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Çok şükür aradığımı buldum
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluk yılları: Said’in doğumu
    Genel

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Eğitimde hiç hak etmediğimiz bir noktadayız
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman necis olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.