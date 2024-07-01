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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Hak isminin en büyük bir şuâsı, haşir hakikati

Risale-i Nur'dan
01 Temmuz 2024, Pazartesi
(Dünden devam)

Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahman-ı Rahîm! Ey Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm! Ey izzet ve azamet ve celâl sahibi Kahhar-ı Zülcelâl!

Bu kadar sâdık dostlarını, bu kadar vaadlerini ve bu kadar sıfât ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat’î mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve Senin sevdiğin ve onlar dahi Seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini Sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve Seni vaadinde tekzib etmekle, Senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalâleti ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten, Senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini, hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki, o yüz binler sâdık elçilerin ve o hadsiz doğru dellâl-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakka’l-yakîn, ayne’l-yakîn, ilme’l-yakîn suretinde Senin uhrevî rahmet hazinelerine, âlem-i bekadaki ihsanatının definelerine ve dâr-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sâdık ve vakidir ve onlar bütün hakikatlerin mercii ve güneşi ve hamîsi olan Hak isminin en büyük bir şuâsı, bu hakikat-i ekber-i haşriye olduğunu iman ederek, Senin emrinle, Senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve ayn-ı hakikat olarak talim ediyorlar.

Yâ Rab! Bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risale-i Nur Talebelerine iman-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin.

Gençlik Rehberi, s. 108

LÛ­GAT­ÇE:

asfiya: Peygamberimizin (asm) yolundan giden takva sahibi büyük zatlar.

ayne’l-yakîn: göz ile görmüşçesine kesin biliş.

azamet-i kibriya: yüceliğin büyüklüğü.

dellâl-ı saltanat: kudret ve hâkimiyetin ilancısı.

hakikat-i ekber-i haşriye: en büyük haşir gerçeği.

hakka’l-yakîn: kendisi yaşamışçasına en yüksek seviyede bilme.

hamî: koruyan, koruyucu.

ibad: kullar.

ilme’l-yakîn: ilim yoluyla elde edilen kesin ve şüphesiz bilgi.

Kadîr-i Hakîm: sonsuz hikmet sahibi olan ve her şeye gücü yeten Allah.

merci: kaynak, merkez.

mukteziyat: gerekenler.

Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm: sözünde duran ve ikram eden.

saltanat-ı rububiyet: Allah’ın terbiye ve idare edicilik sıfatının hâkimiyeti.

şuâ: ışın, ışık huzmesi.

ulûhiyet: ilâhlık.

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