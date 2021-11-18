"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi

Risale-i Nur'dan
18 Kasım 2021, Perşembe
Ve keza, bu âlemde tasarruf eden Sâni’in öyle bir Kitab-ı Mübini vardır ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur.

O kitabın maddelerinden âlemde görünen yalnız nizam ve mizan maddelerine bak:

Evet, görüyoruz ki, herhangi muvazzaf bulunan bir şey, vazifesinden terhis edilmekle, daire-i vücuddan çıkarsa, Fâtır-ı Hakîm, onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tesbit eder ve tarih-i hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder ve pek çok gaybî âyinelerde ibka eder. Meselâ, bir şecere meyvesiyle hamile olduğu gibi, tohumu da meyve ile hamiledir. Demek, ağacın bünyesinde semeresi mevcut olduğu gibi, tohumunda da semere mevcuttur. Ve keza, vücuddan çıkmış pek çok şeyler, insanın kuvve-i hafızasında mevcut kalır.

İşte bu misallerden, hıfz ve hafîziyet kanunu ne derece ihatalı olduğu anlaşıldı.

Evet, bu mevcudatın Sahibi, pek büyük bir ihtimamla, mülkünde cereyan eden her şeyi taht-ı hıfz ve muhafazasına almıştır; ve hâkimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır ve rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki, edna bir hâdiseyi, âdi bir hizmeti yazar ve yazdırır. İşte bu derece ihatalı, ihtimamlı bir hıfz kanunu, elbette âlem-i ahirette yapılacak bir divan-ı muhasebata bakar. Şu muhafaza kanunu, bütün eşyada cârî olduğu gibi, mahlûkatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine ait şuunat ve ahvaline şahittir ve mahlûkatın cemaatleri içinde Allah’ın birliğine dellâldır ve mevcudatın tesbihatına müşahit ve hilâfet-i kübra ile tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan, bu keramete, bu şerefe nâil olduğu halde, kendisini başıboş ve gayr-i mes’ul zannetmesin. 

Onun da divan-ı muhasebatta pek karışık hesapları vardır; ondan kurtulduktan sonra müstahak olduğu yere gidecektir.

Evet, kudret-i ezeliyeye nisbetle, ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Evet, nebatat gibi, insanın da bir güzü, bir de baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vukua gelmiş olan mu’cizat-ı kudret, Sâni’in bütün imkânat-ı istikbaliyeye kàdir olduğuna kat’î şahit ve bürhanlardır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 58

LÛ­GAT­ÇE:

Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi bir maksada uygun ve hikmetle benzersiz bir şekilde yaratan Allah.

hafîziyet: Cenab-ı Hakk’ın her mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza etme sıfatı.

hıfz: Saklama, koruma.

ibka: Devamlı kılma.

Kitab-ı Mübin: Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kanunların bütünü; Allah’ın geçmiş ve gelecekten ziyade, şimdiki hâle bakan ilmi.

levh-i mahfuz: Allah’ın ezelî ilmiyle, eşyayı maddî-mânevî, geçmişi-geleceği her yönüyle kaydettiği levha.

Sâni’: Her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

    2030’a kadar 152 milyon kişi tütünü bırakabilir

    Türkiye'de son 24 saatte 23867 vaka ve 229 ölüm gözlemlendi

    5 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de son durum?

    Sezai Karakoç, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İstanbul’da 1 milyon TL’ye ev almak hayal olacak'

    Seçim vaadleri göstermelik

    Yumurta üreticileri hayvanlarını kestirmeye başladı

    EYT’liler: Boş sözlere karnımız tok

    İngiliz F35 jeti Akdeniz'e düştü

    Zorunlu deprem sigortası da zamlandı

    Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

    Polonya'dan Merkel ve Macron'a tepki

    Taliban'dan ABD'ye 'büyük göç' uyarısı

    Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Fabrikalar ve okullar kapatıldı

    Erdoğan'dan 'faiz ve enflasyon' açıklaması

    AB savunma gücü için ilk adım atıldı

    Suriye muhalefeti, ABD'nin Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmasını istiyor

    Ermenistan sınırında 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Bakan Özer eğitimde 3 hedefi açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve AKP, CHP ve Millet İttifakı
    Ahmet BATTAL

    Helal olsun helalleşebilene
    Risale-i Nur'dan

    Haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Savaşlar sınıflar arasında olacak!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu milletin torunlarına kılıç çekilmez!
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Gündemdeki helalleşme
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk neyimiz olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” bu mu?
    Bahtiyar Arslanoğlu

    Bir ülke nasıl batırılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.