"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Hizmetimizde en mühim bir esas ihlâstır

Risale-i Nur'dan
30 Mayıs 2023, Salı
Yirmi Birinci Lem’a

İhlâs Hakkında

On Yedinci Lem’a’nın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem’a’nın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak Lemaata girdi.

Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.

Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: 

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-i manevî, en kerametli bir vesile-i makàsıd, en yüksek bir haslet, en safî bir ubudiyet, ihlâstır.

Madem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz. “Benim ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. (Bakara Suresi: 41)” ayetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfüruşâne, sakil, riyakârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-ı imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder–ancak Rabbim rahmet ederse o başka. (Yusuf Suresi: 53)” demesiyle, nefs-i emmareye itimad edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

Lem’alar, s. 274

LÛ­GAT­ÇE:

esbab: sebepler.

hassa: bir şeye özel olan nitelik.

hodfüruşâne: kendini satarcasına, övünerek; kendini beğendirmeye çalışarak.

lâakal: en azından.

menafi-i cüz’iye: cüz’î, küçük menfaatler.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

tarîk-ı hakikat: hakikat yolu.

umur-u hayriye: hayırlı işler.

ubudiyet: kulluk, ibadet.

vesile-i makàsıd: maksatlara ulaşmada vesile.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Artık önümüze bakalım

    Uzay işçisi robotlar yolda

    Sudan'daki çatışmalar yeniden şiddetlendi

    TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Ekmek zammı seçim sonrasına mı kaldı?

    Sırbistan'daki okullarda "bomba ihbarı" alarmı!

    'Durum daha da kötüye gidecek'

    Her şey yeniden başlıyor

    Kutlama azgınlığı cinayet getirdi

    ''O'nu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur''

    Katılım düştü

    İlk zam benzine

    Ayakta ve teyakkuz halindeyiz

    Ahlâk ve adaletten taviz vermeden devam

    TL üzerindeki baskı ağır

    CHP’ye çok dargın bir kitle var

    Deprem beka meselesidir

    İstişareden vazgeçmeyeceğiz

    Yastık altında otomobil var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Mayıs...
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de sonuç harika değil mi?
    İbrahim Aktaşcı

    “Sanki yedim” Pollyanna!
    Genel

    Artık önümüze bakalım
    Faruk ÇAKIR

    Seçim biter, geçim başlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokrasi mücadelesine devam...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’in mezarı Cebeci’de
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü ve bölgesel statüko
    Süleyman KÖSMENE

    Temsiller ve hakikatler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.