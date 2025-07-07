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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Müsbet Hareket Modeli ve Güncel Tartışmalar

Yeni Asya'dan Size
07 Temmuz 2025, Pazartesi
Son dönemde yaşanan karikatür krizi, Risale-i Nur’un temel kriterlerinden olan müsbet hareket modelinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Provokasyonlara kapılmadan, ifrat ve tefritten uzak durarak olaylara hikmet penceresinden bakabilmek büyük önem taşıyor. Özellikle Hazreti Peygamber’in tebliğ esasları çerçevesinde hadiseleri değerlendirmek, doğru bir duruş sergilemek için hayatî bir rol oynuyor. Bu konuda yayınevimizin neşrettiği “Âlemlere Rahmet Peygamberimizin Hayatı,” “Risale-i Nur’da Hazret-i Muhammed” ve “Müsbet Hareket” gibi eserler, bizlere yol gösterici mahiyette. Her üç kitaba da Yeni Asya temsilcilikleri aracılığıyla veya aşağıdaki linklerden online olarak ulaşabilirsiniz:

- https://www.yeniasyakitap.com/mehmet-oguz-reha-umurca/peygamberimizin-hayati-7839 

- https://www.yeniasyakitap.com/musbet-hareket-7792

- https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nurda-hazret-i-muhammed-9253

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Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul toplantısı, geçtiğimiz Cumartesi İzmit Başiskele’de gerçekleştirildi. Toplantıda, Kurulun “çalışma esasları” gözden geçirildi. Önceki dönemdeki çalışmalar titizlikle değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine detaylı istişarelerde bulunuldu. Ayrıca, Akademik Kurulun neşriyatımıza sağlayabileceği katkılar da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

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Yaz Programları İçin Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisleri Sizleri Bekliyor!

Geçtiğimiz hafta Barla Sosyal Tesislerimizi sizlere tanıtmıştık. Bu hafta da, bir diğer tesisimiz olan Payamlı Yeni Asya Sosyal Tesisleri hakkında bilgi vererek sizleri bekliyoruz. İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı, arkası çam ormanlarıyla çevrili, önü ise Ege Denizi’nin berrak sularına nazır Payamlı mahallesinde yer alan tesislerimiz, yaz döneminde sizleri ağırlamaya hazır. Tabiatı ve huzuru tefekkür edebileceğiniz tadını çıkarabileceğiniz bu güzel mekânda rezervasyon yapmak için İzmir temsilciliğimizin yanı sıra Mesut Saka ve Ufuk Özaktaş ile iletişime geçebilirsiniz.

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Tekirdağ Sosyal Tesislerimiz Yaz Aylarında Hizmet Veriyor

Yapım aşamasında olmasına rağmen, yaz döneminde açık havada okuma programları için hizmet veren Tekirdağ Sosyal Tesislerimiz, cennetten bir köşe gibi. Bir zamanlar yaz okuma programı denince ilk akla gelen yer olan 18 dönümlük bu geniş arazi, kâinat kitabını okumak üzere özel olarak planlandı. İçerisinde havuz, halı saha, basketbol sahası gibi imkânların bulunduğu tesisimizde, erik, dut, kayısı ve incir ağaçlarının yanı sıra çam ve ıhlamur ağaçlarının gölgesinde huzur dolu anlar sizleri bekliyor. Bu değerli alan, özellikle Çorlu temsilciliğimiz ve merhum yönetim kurulu üyemiz eski Bekir İbiş’in mihmandarlığında, Tekirdağlı fedakâr ağabeylerimiz tarafından vakıf faaliyetleri için büyük bir özenle planlanmıştı. Tesislerimizin yeniden tam kapasiteyle hizmet vermesi için inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu önemli projenin bir an önce tamamlanması ve sosyal tesislerimizin inşaatının bitirilmesi için maddî ve manevî desteklerinizi bekliyoruz. Maddî destek sağlamak isteyenler, Tekirdağ / Çorlu temsilcimiz Mehmet Aksoy (Tel: 0 542 487 52 30) ile iletişime geçebilirler.

Hepinize hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.

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