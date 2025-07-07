Nereye gidiyorsunuz?

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile etkisi azalan Meclis’in güçlü olması için hem iktidara hem de muhalefete görev düşüyor.

“Kanun görüşme sürecinde tasarruf sağlamak” amacıyla “torba kanun uygulaması”nı çok seven hükûmetin birçok tasarıyı “torba kanun” şeklinde getiriyor.

Geçen yıl kabul edilen 70 kanundan 51’i uluslararası anlaşmanın uygun bulunması ile ilgili olurken, 2 kanun bütçe, geri kalan 17 kanundan 12 tanesi torba kanun olmuş. Bu torba kanunlarla toplamda 150 farklı kanunda değişikliği yapılmış.

Torba kanunu içinde birçok kanun teklifi veriliyor, içinde başka komisyonları ilgilendiren madde olmasına rağmen komisyonlar devre dışı bırakılıyor. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda geçirilip Genel Kurula indiriliyor.

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TALİMATA UYULMADI!

Bu uygulamadan vazgeçileceği tâ CHS’ye geçilmeden önce ve “Bundan sonra bu kadar maddeli ‘torba yasa’yı görmeyeceksiniz. ‘torba’ gibi bir lâfı yasama literatürümüzden çıkaracağız inşallah. Sayın Başbakanımızın (Erdoğan) tâlimatı budur” sözleriyle dile getirilmesine rağmen devam ediyor.

Bu şekilde Meclis Genel Kurulu’na gelen kanunlarda milletvekillerinin torbanın içinde nelerin olduğunu bilmediği hep söylene geliyor. Bundan mıdır bilenmez son günlerde AKP’li milletvekillerinin Genel Kurulda görüşmeleri takip etmemeleri hep tartışma konusu oluyor.

Geçtiğimiz Salı günü grup başkanvekili dâhil Genel Kurulda 4 AKP’li vekilin olması muhalefet partilerinin tepkisi çekmiş. Kürsüde olan milletvekili konuşmalarının dinlenmediğinden şikâyet etmişler.

(272 milletvekili olan AKP’den 4 vekilin salonda olmasını da not edelim.)

Geçtiğimiz hafta Meclis oturumlarını MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetti. Toplantı ve karar sayısını bulunamadığı için oturumun sık sık kapatıldığını söyleyip AKP’li vekillere sitem etmiş.

Çarşamba günü İklim Kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, muhalefet partilerinin karar yeter sayısı istemesi ile AKP milletvekillerinin salonda bulunmaması üzerine sık sık ara vermek zorunda kalan Genel Kurul’da Adan, yoklamanın ardından yeniden salonu terk eden AKP sıralarına dönerek, “Ya nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Gitmeyin ya, 15 dakikada bir ara veriliyor. Ayıp ya. Buraya gire çıka biz yorulduk, yapmayın ya. Değerli milletvekilleri muhalefet grup başkanvekilleri zaman zaman karar yeter ve toplantı yeter sayısı isteyeceklerini söylediler. Dolayısıyla olayları takip edelim. Elbette işiniz vardır dışarıda, ama bu teklifi tamamlayalım. Mutlaka bir işleri vardır, ama bu konuda hassasiyet göstersinler” demesi de bunlardan birisi oldu.

Genel Kurulu takip etmeyen vekiller kanun üzerine muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini dinleyip “red” oyu verirler mi, orası belli ama en azından canlı yayınlanan Meclis genel kurul çalışmalarında dışarıya karşı görüntü verilmesi de önemli değil mi?

Güçlü Meclis ve hür milletvekili olmadıkça da bu böyle devam edip gidecek...

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VEKİLLER GÖRÜŞMELERİ İZLEMİYOR

Meclis Genel Kurulunun çalıştığı üç gün gündem dışı konuşmalardan sonra grubu bulunan partilerin grup önerileri görülüyor. Bu hafta da böyle oldu. Öneriler üzerinde konuşmalardan sonra muhalefet hep toplantı ve karar yeter sayısı istedi. Hiçbirinde yeterli sayı bulunamadı, oturuma ara verildi. Kuliste ya da odalarından olan vekiller Genel Kurul’a gelerek ikinci yoklamaya yetişip sayıyı ancak tamamlayabildiler.

Ülkeyi ve milleti ilgilendiren önemli kanunlar Meclis’ten geçerken vekillerin oturumları ve konuşmaları takip edip oylarını ona göre verseler dahi iyi olmaz mı?