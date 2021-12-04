"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İnsan kendini ve iyiliklerini sahiplenemez

Risale-i Nur'dan
04 Aralık 2021, Cumartesi
İnsanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir.

Arkadaş!

Ye’se düşen adam, azaptan kurtulmak için, istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki, bir miktar hasenât ve kemâlâtı var; hemen o kemâlâtına bel bağlar. Güvenerek der ki: “Bu kemâlât beni kurtarır, yeter” diye bir derece rahat eder. Halbuki a’male güvenmek ucbdur, insanı dalâlete atar. Çünkü insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez.

Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eser-i sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakîta olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da, insan almış değildir. Ancak o vücud hâvî olduğu garip sanat, acib nakışların şehadetiyle, bir Sâni-i Hakîm’in dest-i kudretinden çıkmış kıymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücudda yapılan binlerce tasarrufattan, ancak bir tane insana aittir.

Ve keza, esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyâr sahibi insan iken, ef’al-i ihtiyâriye namıyla kendisine mal zannettiği ef’alin ekl, şürb gibi en âdi bir fiilin husulünde, yüz cüz’ünden ancak bir cüz’ü insana aittir.

Ve keza, insanın elindeki ihtiyâr pek dardır. Havâssının en genişi hayal olduğu halde, o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. 

Bunları, bu kadar büyük iken, nasıl daire-i ihtiyârına idhal edip, onlarla iftihar ediyorsun?

Ve keza, şuurî olmaksızın, senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuurî oldukları halde, şuurun taallûk etmediğinden sabit olur ki, o fiillerin fâili bir Sâni-i Zîşuur’dur. Ne sen fâilsin ve ne senin esbabın. 

Binaenaleyh, mâlikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemâlâta masdar olduğunu zannetme. Ve kat’iyen bil ki, senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü sû-i ihtiyârınla, sana verilen kemâlâtı bile tağyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhûbedir, seyyiatın meksûbedir. Binaenaleyh, “Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü velâ havle velâ kuvvete illâ billah.” [Mülk ve hamd Ona mahsustur. Günahlardan sakınmak ve ibadete güç yetirmek ancak Onunla olur] de.

Mesnevî-i Nuriye, s. 78

LÛ­GAT­ÇE:

a’mâl: Ameller, işler.

ef’al-i ihtiyariye: Kişinin kendi isteğiyle yaptığı işler, kişinin kendi ihtiyarî fiilleri.

ekl: Yemek.

esbab: Sebepler, vasıtalar.

hasenât: İyi ameller, iyi işler, hayırlar.

kemâlât: Kemaller, olgunluklar, mükemmellikler.

meksûbe: Kazanılmış, kesbolunmuş.

mevhûbe: Verilmiş, ihsan edilmiş, bağışlanmış.

lakîta: Atılmış sahipsiz mal.

mehasin: Güzellikler, iyilikler.

Sâni-i Hakîm: Hikmet sahibi olan, her şeyi sanatla ve hikmetle yaratan Allah.

şürb: İçmek.

temellük etmek: Sahiplenmek, kendine mal etmek.

ucb: Kendini beğenmişlik, kibir, gurur.

ye’s: Ümitsizlik.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çarşı pazar TÜİK’i yalanlıyor

    "Asgari ücret 4 bin 978 lira olmalıdır"

    "Milyonların sofrasından ekmeğini çalıyorlar"

    OHAL Komisyonu AYM’nin kararını tanımadı

    Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 495 yeni vaka daha

    İsrail yine yıktı

    Yeni Asya Bursa Kitap Fuarı'nda

    "Rusya, sınırda 94 bin askerle saldırı hazırlığında"

    Tunceli'de bir askerimiz şehit oldu

    Fransa BAE'ye 80 adet savaş uçağı sattı

    "Yeni varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil"

    Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan müdahale

    Avrupa Konseyi, Türkiye için resmi bildirimde bulundu

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    Kılıçdaroğlu: TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür

    Krize Bakan dayanmıyor

    Afganlar için sınırları açık tutun

    Bu yönetmelik geri çekilmeli

    383 dolardan 231 dolara düştü

    AİHM’e direnen hakimlere tazminat davası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yürek yakan bir hukuk faciası
    Ahmet BATTAL

    Bunun adı çöküştür
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müvâzenesiz mîzansız olan çok aldanır”
    Genel

    "Yaşadıklarımı yazıyorum"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çarşı pazar TÜİK’i yalanlıyor
    Rüstem GARZANLI

    Ömür sür’atle geçiyor, yolculuk da çok kısa
    Faruk ÇAKIR

    Bu rakamlara kim inanır?
    Yasemin YAŞAR

    “Risale-i Nurlar, Bediüzzaman Hazretleri’nin insanlığa hitabesidir”
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    “Bilirsiniz ve biliniz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.