"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İktisat, nezafet ve adalet bütün kâinatın düsturu

Risale-i Nur'dan
24 Ağustos 2025, Pazar
(Dünden devam)

İşte gel, güneş ile muhtelif on iki seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene, güneş gibi, Adl ve Kadîr olan Zat-ı Zülcelâl’i göstermiyor mu? Ve bilhassa, seyyarattan olan gemimiz, yani küre-i arz, bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika sür’atiyle beraber, zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sür’ati bir parça tezyid veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak.

Ve bilhassa zeminin yüzünde, nebatî ve hayvanî dört yüz bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça rahîmâne muvazeneleri, ziya güneşi gösterdiği gibi, bir tek Zat-ı Adl ve Rahîm’i gösteriyor.

Ve bilhassa o hadsiz milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebettar ve muvazenettedir ki, o tenasüp, o muvazene, bedahet derecesinde bir Sâni-i Adl ve Hakîm’i gösteriyor.

Ve bilhassa her ferd-i hayvanînin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var; bilbedahe ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mâni olmuyor, umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Hâlık-ı Adl ve Hakîm’in mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor.

Haşrin mahkeme-i kübrasında, mizan-ı a’zam-ı adaletinde cin ve insin muvazene-i a’mâllerini istib’ad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse, elbette istib’adı kalmaz.

Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun?

Lem'alar, 30. Lem'a, 2. Nükte, s. 602

LÛGATÇE:

Adl: “sonsuz adalet sahibi, her şeyi bellli bir ölçü, belirli bir miktar ile yaratan” manasında Cenab-ı Hakkın bir ismi.

bedbaht: bahtsız, zavallı.

Hâlık-ı Adl ve Hakîm: her şeyi hikmet ve adaletle yaratan Allah.

iaşe: yaşatma, besleme.

istib’ad: akıldan uzak görme.

küre-i arz: dünya, yer küre.

küreyvat: yuvarlar.

muvazene: denge, ölçülü oluş.

muvazene-i a’mâl: amellerin tartılıp hesaplanması, ölçümü.

nezafet: temizlik, paklık.

Sâni-i Adl ve Hakîm: her şeyi sanat ve hikmetle yaratan adalet sahibi Allah.

sekene: sakinler, oturanlar.

seyyare: gezegen.

tenasüp: uygunluk.

tenkis: noksanlaştırma, eksiltme.

tevellüdat: tevellüdler, doğumlar.

tezyid: arttırma, çoğaltma.

Zat-ı Zülcelâl: celâl ve büyüklük sahibi olan Allah.

ziya: ışık.

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Trafikte yol kesenlere hapis cezası

    Gece ameliyatları uygun değil

    Seçmeni kazanamıyorsan seçileni kazan

    Özgür Özel’den Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı

    Kanal İstanbul’da betonlaşma hızlandı

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.