"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hayata dair

M. Fahri UTKAN
27 Ağustos 2025, Çarşamba
Hayat üzerinde biraz konuşmak gerekir zannederim.

Hayat, üzerine söylenmiş ve söylenecek her şeyin bile tam olarak tarif edemediği bir sır diyebiliriz. Herkesin eline Yaratıcı tarafından verilmiş, hem çok şahsî, hem de cihanşümul bir hediyedir. Ona dair ne söylense, bir yanıyla eksik kalacaktır. Ama benim bakış açımdan göründüğü kadarıyla hayat şunların bir bütünüdür:

Hayat, kâh yokuşlu kâh inişli, bazen manzarası büyüleyici, bazen de sisi dumanı bol bir patikada yapılan bir yolculuktur. Önemli olan varılacak son durak değil, yol boyunca gördüklerimiz, öğrendiklerimiz ve yanımızda yürüyen "yol arkadaşlarımızdır". Bazen planlar yaparız, ama hayat kendi rotasını çizer ve bize esnek olmayı, beklenmeyeni kucaklamayı öğretir.

Hayat, en büyük öğretmendir. Dersleri bazen çok ağır, imtihanları ise çetindir. Bazen bir insandan, bazen bir hatadan, bazen de bir ağacın sessizliğinden ders alırız. Bu okulda mezuniyet yoktur; son nefese kadar öğrenmeye, gelişmeye ve değişmeye devam ederiz. En bilge insanlar, bu okulun en çalışkan öğrencileridir.

Onun için herhalde Peygamberimiz  (asm) “Beşikten mezara ilim tahsil ediniz.” mealinde tavsiyede bulunmuştur.

Hayat, zıtlıkların ahengi üzerine kuruludur. Gece olmadan gündüzün, hüzün olmadan mutluluğun kıymetini bilemeyiz. Sağlık ve hastalık, kazanç ve kayıp, başlangıç ve bitiş... Hepsi bu dengenin birer parçasıdır. Marifet, fırtınada dimdik durmaya çalışırken, güneşli günlerin tadını çıkarmayı unutmamaktır.

Hayat, bize sunulan boş bir tuval veya işlenmemiş bir mermer kütlesi gibidir. Elimizdeki renkler, aletler ve yetenekler farklı farklıdır. Yaptığımız seçimler, gösterdiğimiz çaba, kurduğumuz ilişkiler; hepsi bu tuvale attığımız birer fırça darbesidir. Günün sonunda ortaya çıkan eser, bizim imzamızı taşır. Onu ne kadar anlamlı ve güzel kılacağımız biraz da bize bağlıdır.

Belki de hayatın sırrı, bu büyük soruların kesin cevaplarını bulmakta değil, bu yolculuğun kendisini tüm renkleriyle, iniş ve çıkışlarıyla, dersleri ve sürprizleriyle cesurca yaşamaktadır. An'ı fark etmek, bir fincan çayın sıcaklığında, sevdiklerimizin bir gülümsemesinde veya toprağa düşen bir yağmur damlasında saklı olan o küçük mutlulukları görebilmektir.

Kısacası hayat, anlamaya çalıştığımız değil, yaşadıkça anlamlandırdığımız bir serüvendir.

Ölmek için gelinen bu hayat,

Gerçekte bir geri sayımdır, 

Eğer gerçek gelme sebebi bilinirse,

İnsanı saadete eriştirir bu hayat.

Şiddetli bir imtihana girmektir, 

İnceden inceye mihenge vurulmaktır,

Nefislerin hissesi ve desisesi var mı diye,

Üç-dört elekten elenmektir bu hayat.

Hak ve hakikat namına edersen hizmet,

Müsaade eder İlâhî kader ve inayet,

Çıkar bazen karşına bahaneci insafsızlar,

İhlâsla kâr bindir karşılığı da az bir zahmet.

Göz önünde olsa harika bir makine,

Herkes maşallah der onun mahirine,

Bir de makine çalışırsa mükemmelcesine,

Alkışlarla gösterir ustasını, ‘O’ makine.

Geldik madem istemeden bu hayata,

Yapmalıyız dediğini, bize hayat verene,

İşte budur gerçek yol ve iş her toplumda,

İmanla ve ibadetle son vermeli bu hayata. 

Allah’ın kudret tecellisinin en nuranîsidir bu hayat,

Vahdaniyet delillerinin en kuvvetlisidir bu hayat,

Samediyet tecellilerinin en cami ayinesidir bu hayat,

Tek başıyla bir Hayy-ı Kayyumun şuunatını bildirir, bu hayat.

Her mevcut, varlığıyla Vacibü’l-Vücud’a işaret eder, bu hayatta,

Ölümü ile de, bir Hayy-ı Bâkî’nin sermediyetine işaret eder bu hayat.

Vesselam..

 

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

    Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

    Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

    DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

    Macron için azil süreci başlayabilir

    4 'asfalt zorbası' yakalandı

    İstanbul'daki rahmete hasret kalan barajlarda son durum?

    Avukat Nusret Yılmaz İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

    İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmalarında 3. gün

    Devlette tasarruf lafta kaldı - Vergide de adalet yok

    Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

    Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı

    Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli

    Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

    Erbakan: İmtiyazlı azınlık servetine servet katıyor

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.