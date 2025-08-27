Kur’ân tevafuklarla doludur

Kur'ân-ı Kerîm, her yönüyle mu’cize ve tevâfuklarla doludur. Kur'ân; lâfzı, manası ve uslûb bakımından da mu'cizeli ve i’cazlıdır. Her ayette, her kelimede, her harfte ve her fasılada bu mu’cize ve tevafuk izleri görünür.

Fezleke cümlelerinde ve ayet sonlarındaki fâsılalarda bile pek çok hikmetler ve derin mânalar güneş gibi kendini gösterir.

Corsele (Korsel): "Kur'ân, bizâtihî daimî bir mu’cizedir. Hem öyle bir mu’cize ki, ölüleri bile diriltmekten daha yüksek bir mucizedir." diyor. Prens Bismarc (Bismark): "Ben Kur'ân'ı her cihetten tetkik ettim ve her kelimesinde büyük hikmetler gördüm."1 diyor.

Ben de son sayfanın son üç suresinde şöyle bir tevafuk gördüm: 112. Sure olan İhlâs Suresinin rakamlarını topladığımızda 4 ediyor. İhlâs suresi de 4 ayettir.

113. Sure Felâk suresidir. Rakamlarını toladığımızda 5 ediyor. Felak suresi 5 ayettir. 114. Sure Nas suresidir. Rakamlarının toplamı 6 eder. Nâs Suresi de 6 ayettir. Bu üç sûrenin ayetlerinin toplamı 15 eder. 112+113+114=339 eder.

339 rakamlarının toplamı da 15 ediyor. Bu 15 rakamı da üç surenin toplam ayet sayısı 15 ile tevafuk ediyor. Ayrıca İhlâs Suresinin fâsılası bir harftir. Bu 1 harf olan dal harfi de; Allah'ın varlığına, birliğine ve ihlâsa işaret eder.

Evet, Kur'ân'ın her tarafı: "Biz Allah'ın kelâmı ve mu’cizeli ve tevafuklu bir kitabız!" diyorlar.

Çünkü Kur'ân'ın hedefi ve gayesi saadet-i dareyndir. Yani iki dünya mutluluğudur.

Kur'ân, hakikî mürşid ve hidayet kitabıdır.

Hem şeriat kitabı, hem dua kitabı, hem hikmet kitabı, hem emir kitabı, hem nehiy kitabı, hem zikir kitabı, hem şükür kitabı, hem ilim kitabı, hem fikir kitabıdır.

Her tarafında güneş gibi parlayan mu’cize ve tevafuk parıltıları olan semavî bir kitaptır.

İman, İslâm, ihlâs, ilim, tevhid, tevafuk, takva, tefekkür, dua, şevk, şükür, zikir, fikir, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnot:

1- İşaratü’l-İ'caz, s. 262.