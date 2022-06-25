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25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İstanbul âlim ve vaizleri

Risale-i Nur'dan
25 Haziran 2022, Cumartesi
(İstanbul’da Risale-i Nur şakirdlerine gönderilen bir mektuptur.)

Aziz, sıddık kardeşlerim Hâfız Emin, Seyyid Şefik, Hoca Mustafa!

Evvelâ: Geçen Leyle-i Beratınızı ve gelen Ramazanınızı tebrik ederiz.

Sâniyen: Risale-i Nur Şakirdlerinin dairesindeki uhrevî kazanç cihetinde manevî şirket hesabına ve her birisi umumun defter-i a’maline hasenat yazdırmak noktasındaki faaliyete ve çalışmaya Isparta ve Kastamonu gibi İstanbul şakirdleri ve Risale-i Nur ile alâkadarları dahi bu iştiraktan gelen pek büyük kazanca girişsinler.

Sâlisen: İstanbul büyük âlimlerinden ve kıymetli vaizlerinden Risale-i Nur hesabına bir meded, bir yardım, bir takdir ve tahsin bekliyorduk. Başta merhum fetva emini Ali Rıza olarak bir kısım mübarek zâtlar takdir ve tahsinleriyle bizleri yani Risale-i Nur Şakirdlerini ebedî minnettar ve müteşekkir eylediler. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun.

Hususan yeniden haber aldık ki, meşhur ve hakikatli ve kıymettar ve tesirli vaiz ve âlimlerden Mahmud Efendi ve Ali Haydar Efendi Risale-i Nur’un ehemmiyetini tam takdir ederek bizleri pek çok mesrur edip, bizi himaye eden merhum Ali Rıza Efendi’nin zevâlindeki acıyı izale ettiler.

Biz şakirdler dahi o zâtları bu mübarek günler ve gecelerdeki manevî kazançlarımıza hissedar edeceğiz. Bizim tarafımızdan o kıymettar zâtlara çok arz-ı hürmet ve selâm ve selâmetlerine duamızı tebliğ ediniz. Oradaki o iki zâtın sisteminde Risale-i Nur’u takdir eden zâtların isimlerini bilmemiz lâzım ki, manevî kazancımıza hissedar edelim.

Said Nursî

(Gayr-i münteşir lahika mektuplarından)

HİÇBİR FERT, BU RİSALELERİN FEVKİNDE BİR RİSALE ÇIKARAMAZ

İstanbul’dan gelen Risale-i Nur şakirdleri müttefikan diyorlar ki:

Risale-i Nur’u okuyanlar diyorlar ki: Bu risalelerin mislini hiç kimse yazamaz. Fevkalâde takdir ediyorlar.

Ezcümle: Meşhur vaizlerden Mahmud Efendi ve Ali Haydar Efendi risaleleri tedkik ettikten sonra demişler ki: Bu risalelerin fevkinde hiçbir ferd bir risale çıkarmak kabiliyetine hâiz olamayacağını ve kemal-i iştiyak ve hürmet ile Risale-i Nur’u okuyup hayret ve istihsan ile karşıladıklarını İstanbul’dan gelenler beyan ediyorlar.

Risale-i Nur Şakirdlerinden Mehmed Zekeriya

(Gayr-i münteşir lahika mektuplarından)

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