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27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İstibdat ve tahakküm belâsı

Risale-i Nur'dan
27 Mayıs 2024, Pazartesi
İhtiyaç denilen medeniyetin pederi ve terakkiyatın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç, sillesini kaldırmış, size hükmediyor ki, ya hayat-ı hürriyetinizi bu sahrâ-yı vahşette yağmacılara vereceksiniz veyahut meydan-ı medeniyette fen ve sanat balonuna ve şimendiferine binerek istikbali istikbal ve o ecnebî ellerine geçen o emval-i müttefikayı istirdad ederek, kâbe-i kemâlâta koşacaksınız.

Hem de “İslâmiyet milliyeti” denilen, mazi derelerinde ve hâl sahralarında ve istikbal dağlarında haymenişin olan ve Salâhaddin-i Eyyubî ve Celâleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zâl gibi, ecdatlarınızdan emsalleri gibi dâhî kahramanlarla bir çadırda oturan bir aile gibi, herkesi başkasının haysiyet ve şerefiyle şereflendiren ve hayat-ı ulviyenin enmûzeci olan İslâmiyet milliyeti size emr-i kat’î ile emrediyor ki, tâ her biriniz umum İslâm’ın ma’kes-i hayatı ve hâmî-i saadeti ve umum millet-i İslâm’ın ferdî bir misal-i müşahhası olunuz. Şimdiki gibi bir şahıs değil, bir millet kadar büyüyeceksiniz. Zira, maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hamiyet-i İslâmiyenin galeyanıyla ahlâk da tekemmül ve teâlî eder.

Hem de “Meşrutiyet-i meşrua” denilen, dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-i hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mâyesiyle mayalandıran Meşrutiyet-i meşrua, sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor. İmtihana hazırlanınız. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hamiyet-i diniye-i millî ile fikir ve vicdan-ı şahsiyenizi milletin kalp ve akl-ı müştereği gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek ve şehadetname-i hürriyeti elinize vermeyecektir.

Eski Said Dönemi Eserleri (D. H. Örfî), s. 148

LÛ­GAT­ÇE:

adem-i ihtiyaç: muhtaç olmama, ihtiyaçsızlık.

emval-i müttefika: ortak mallar (değerler).

enmûzec: numune, örnek.

hâmî-i saadet: mutluluğu himaye edip koruyan.

hamiyet-i İslâmiye: İslâmî değerleri koruma çabası ve gayreti.

haymenişin: çadırda yaşayan, göçebe.

istibdat: baskı ve zulüm.

istirdad: geri almak.

kâbe-i kemâlât: mükemmellikler kâbesi, güzelliklerin merkezi.

ma’kes-i hayat: hayatın aynası.

mâye: maya.

Meşrutiyet-i meşrua: dinin prensiplerinden beslenip güç alan Meşrutiyet sistemi.

şehadetname-i hürriyet: hürriyet diploması.

tahakküm: zorbalık, baskı.

terakkiyat: ilerlemeler.

vasî: koruyucu, vesayetçi.

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