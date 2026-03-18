"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Çanakkale geçilmedi ama İstanbul işgal edildi!

Osman ZENGİN
18 Mart 2026, Çarşamba
Bugün, "Çanakkale Zaferi"nin 111. senesi.

"Çanakkale içinde aynalı çarşı / Ana ben gidiyom düşmana karşı” dedi; Mehmed’ler, Abdullah’lar, Hasan’lar, Hüseyin’ler, Ali’ler, Veli’ler. İsimler ortak, ama ırk farklıydı. Kimi Türk, kimi Kürt, kimi Arab, kimi Laz, kimi Arnavut. Fakat gaye bir, gönül bir. Bunları bir araya getiren bu “bir”liklerin başında gelen şey ise, din ”bir”di.

Kendisi de bir Çanakkale gazisi olan rahmetli dedem "Ganioğlu Osman bey'in" anlattıklarını çocukken, gençken çok dinlemişimdir. 1306 (1890) doğumlu olan dedem, “Evlâdım, ben 326’da askere gittim. (1326 M. 1910) O zaman askerlik dört seneydi. Fakat, ben askerken başlayan; Balkan, Trablusgarb, 1. Dünya, Çanakkale ve İstiklâl muharebeleri (savaşları) neticesinde, tam 13 sene askerlik yaptım. Cumhuriyet ilân edildi ondan sonra terhis olduk” derdi. İşte bunların en mühimlerinden olan Çanakkale muharebesinin hafızalarda bıraktığı;  anlı-şanlı hatıralar, kıssalar, menkıbeler ayrı bir yer tutar.

Osmanlı mülkünün çeşitli yerlerinden kalkıp gelmişlerdi. Aslında, ekserisi, ne Çanakkale’nin neresi olduğunu bilirdi,  ne de aynalı çarşı neredeydi? Onu da bilmezlerdi. Bir def'a, "Cihad-ı Ekber" ilân edilmişti. Halife efendimizin emriydi. Zalim düşman yüklenmişti boğaza, geçecekti geçmeye çalışıyordu. Hani Akif’in, “Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?” dediği Çanakkale Boğazını geçmeye gelmişlerdi. Onlara göre, bu basit bir şeydi. Yedi düvelle mücadele, mücâhede eden Osmanlı, Çanakkale Boğazını müdafaa edecek güçte olmayabilirdi. Askerleri Osmanlı’dan kat kat fazla, silâhı, teçhizatı, her şeyi o zamanın en son sistemiydi. Dağları devirirlerdi. Boğazı geçmek ne ki, dev gemileriyle, sağı-solu bombalaya bombalaya, rahatlıkla geçer, İstanbul’u bile alırlardı.

Fakat, bilmedikleri, düşünemedikleri bir şey vardı. Onların topuna, tüfeğine, teçhizatına karşı duracak, onları Çanakkale’den geçirmeyecek bir iman bendi vardı. O iman, o göğüsleri öyle bir çelik haline getirmişti ki, onu delip geçecek bir silah, onlarda bulunmuyordu. En kesif orduların dördü beşi yüklenmişti. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ olan o çapulcu, yağmacı, müstemleke bozukları, Çanakkale’yi geçememişti. O iman, onları geçirmemişti. Şanlı ecdad, gazi olmuş, şehid olmuş Çanakkale’yi geçirmemiş, onları ya boğazın derin sularına gömmüş, ya da geldikleri gibi geri göndermiş, harim-i ismetini çiğnetmemişti. Bu koskoca Osmanlı ordusunun, askerinin Mareşalından , generalinden, albayından geçip, bu büyük zaferin şerefini, bir yarbaya vermek, anlaşılır gibi değil. Çanakkale’nin deniz muharebelerinde olmayıp, kara muharebelerinde devreye giren yarbayın orada da, bir sürü maceraları var. Onlar da başka tabii. Dediğimiz gibi, Çanakkale’yi Çanakkale yapan, deniz muharebeleri.

Ama sonra, muharebeden, cihaddan sonra, o şanlı ecdadın yaptıklarını boşa çıkarırcasına faaliyetlerle, milletin uğruna savaştığı dinine, dinî değerlerine taarruz başlamıştı. Yerli-yabancı hainler, savaş meydanında yapamadıklarını, artık rahatça yapabilecekleri bir vaziyete kavuşmuşlardı. Geçilmez olan Çanakkale geçilmiş, İstanbul işgal edilmiş, hıyanet, denâet ve her türlü alçaklık Anadolu’nun en ücra yerlerine kadar sirayet etmişti. Neticede; Halife efendimiz, Padişahımız süfli bir şekilde alaşağı edilip, koskoca Osmanlı yıkılmış, Osmanoğulları da, gurbet ellere sürgüne yollanmıştı. Ondan sonrası da kolaydı tabii... Ayasofya' da kapanır, camiiler ahır yapılır, Kur'an, ezan yasaklanır, milletin bin senelik, örf- âdet ve an'anesi yerle bir edilir, dünyada başka hiç bir milletin başına getirilmeyen hâller yaşatılırdı.

Fajat, bilemedikleri bir şey vardı. Eğer Cenab-ı Hak, bu milletin imdadına Bediüzzaman Said Nursî gibi bir halâskâr-ı dini yollamasaydı, milletin hâli nice olurdu acaba? Her türlü menfî ve yıkıcı cereyanlara karşı duran, onun Nur Risaleleri sayesinde bu millet ayakta duruyor, batmıyordu elhamdülillah. Çanakkale’deki şehidin ruhu, ancak bu sayede rahat ediyordu.

    Erbil'de İHA saldırısı sonucu büyük bir yangın çıktı

    Hürmüz Boğazı Amerika’yı bitirecek

    Hürmüz dostlara açık düşmanlara kapalı

    Trump yalnız kaldı - AB: Bu bizim savaşımız değil

    İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

    Trump: NATO'dan ayrılma kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu

    Macron: Biz çatışmanın tarafı değiliz; yine tekrar ediyorum, bu savaşa katılmıyoruz

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü açıklandı

    BM: Saldırılar hukuka aykırı

    Petrol krizi kapıda

    Bağdat Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

    Sri Lanka'dan "yakıt tasarrufu" adımı: Kamuda çarşamba günleri tatil ilan edildi

    FIFA'dan İran'a çağrı: Dünya Kupası'na katıl

    AB'den Lübnan uyarısı: Kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

    İsrail basını: Laricani, hava saldırısında hedef alındı

    ABD Terörle Mücadele Direktörü Trump’a tepki göstererek istifa etti: Vicdanım elvermediği için İran'la savaşı destekleyemem!

    Kadir Gecesi'nde kardeş kanı aktı

    Tahran'da 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

    ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar devam ediyor

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hürmüz Boğazı Amerika’yı bitirecek
    Nurdan Katreler
    Bediüzzaman ve Enver Paşa
    Trump: NATO'dan ayrılma kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu
    Trump yalnız kaldı - AB: Bu bizim savaşımız değil
    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü açıklandı
    Petrol krizi kapıda
    Hürmüz dostlara açık düşmanlara kapalı
    İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

