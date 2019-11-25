"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kâinatın anahtarı, insanın elindedir

Risale-i Nur'dan
25 Kasım 2019, Pazartesi
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kâinatın miftahı, anahtarı insanın elindedir. Âlemin kapıları açık ise de, manen kapalıdır. Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve kenz-i mahfîyi açan ene namında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat ene de kapısı kapalı bir bilmecedir; bunun kapısı açılıyorsa, kâinatın da kapıları açılıyor.

Evet, Cenab-ı Hak insana bir benlik, bir nevi hürriyet vermiştir ki; Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine ait evsafı bilmek için, mevhum farazî bir vâhid-i kıyasî yapsın.

Mahiyet-i beşerde pek ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir kıl, şahsın kitabında bir elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki vechi vardır: Biri, hayra bakar. Bu vecihle yalnız kàbil-i feyizdir, fâil değildir. Diğer vechi ise şerre bakar. Bu vecihle kendisini fâil bilir.

Enenin mahiyeti mevhumedir, rububiyeti hayalîdir, vücudu bir şeye hâmil olamaz. Ancak mîzânü’l-hararet gibi, Vâcibü’l-Vücud’un rububiyetine ait sıfât-ı mutlaka-i muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor.

Eğer insan, benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kâinattan zihnine akıp gelen âfâkî malûmatı kendi malûmatıyla, tasarrufat ve sıfât-ı İlâhiyeyi de kendi sıfâtıyla tasdik eder; yine merciine iade eder ve bu sayede “Kad eflaha men zekkâhâ” [Nefsini günahlardan arındıran kimse kurtuluşa ermiştir. (Şems Sûresi: 9.)]’daki “men” [kimse] şümulüne dâhil olarak, bihakkın emaneti îfâ etmiş olur. Fakat kendisine müstakil nazarıyla bakmakla, kendisini mâlik itikad ederse, ”Ve kad hâbe men dessâhâ”nın [Nefsini günaha daldıran kimse de hüsrana düşmüştür. (Şems Sûresi: 10.)] şümulüne dâhil olmakla, emanette hıyanet etmiş olur. Zira, semavat ve arzın hamlinden korkarak imtina ettikleri cihet, enenin bu cihetidir. Çünkü dalâletler, şirkler, şerler bu cihetten doğarlar. Eğer vaktiyle o enenin şiddetli bir terbiye ile başı kırılmaz ise büyür, insanın vücudunu yutar. Eğer milletin de enaniyeti inzimam ederse, Sâni’in emrine karşı mübarezeye çıkar, tam manasıyla bir şeytan olur. Sonra, halkı da kendisine kıyas eder, esbabı da o kıyasa dâhil eder, büyük bir şirke düşer–el-iyazübillâh.

Mesnevî-i Nuriye, Şemme, s. 218

LÛ­GAT­ÇE:

ene: Ben, benlik.

esbab: Sebepler, vasıtalar.

hâmil: Yüklenici, omuzlayıcı.

haml: YYükleme, yüklenme.

inzimam: Birbirine ilâve olunma, katılma, eklenme.

kàbil-i feyiz: Feyzi, hayrı kabul eden.

kenz-i mahfî: Gizli hazine.

mâlik: Sahip, mülkün sahibi.

mevhum(e): Hakikatte olmayan, vehim ve hayal ürünü olan.

miftah: Açan alet, anahtar.

mîzânü’l-hararet: Sıcaklık ölçer, termometre.

mübareze: Çatışma, kavga.

rububiyet: Cenab-ı Hakk’ın her zaman, her yerde, her mahlûka muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onu terbiye etmesi ve idaresi altında bulundurma vasfı.

Sâni’: Sanatla yaratan Allah.

sıfât-ı mutlaka-i muhita: Her şeyi kuşatan sonsuz mükemmel sıfatlar, vasıflar.

Vâcibü’l-Vücud: Varlığı zarurî ve zâtî olan; varlığı başkasının varlığına bağlı değil, kendinden olup ezelî ve ebedî olan Allah.

vâhid-i kıyasî: Ölçmeye esas olan şey, birim, ölçü birimi.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

    İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

    Müslümanlar hakkı gözetmeli

    Sonuçlar 17 Aralık'ta: "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası sona erdi

    Antalya tarihinde bir ilk yaşandı

    'Trump'ı yenmek için yarışacağım'

    Malatya'da golsüz beraberlik

    Harem-i İbrahim’i koruma çağrısı

    İslâm’ın rahmet yüzünü göstermek istiyoruz

    İB: Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

    Hong Kong'da seçim heyecanı

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Eski Almanya Cumhurbaşkanı: İslam bize aittir

    ABD Kongresi: Yahudi yerleşimleri yasa dışı

    Bir dokun bin ah işit

    Kâğıt sanayiinde endişeli bekleyiş

    Obezitede Avrupa’da birinci sıradayız

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    EYT mağduriyeti
    Yeni Asya'dan Size

    Her gün Yeni Asya bırakılan bir dükkânda konuşulanlar
    Genel

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın anne ve babasının hassasiyetleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    O halde ne yapmamız lâzım?
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın anahtarı, insanın elindedir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İsimsiz kahramanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber, artık mânevî sahada
    Şükrü BULUT

    Abdulmuhsin Alkonavî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.